China anuncia aranceles temporales de hasta 42,7% para productos lácteos de la UE

China anunció este lunes que impondrá aranceles temporales a algunos "productos lácteos" de la Unión Europea, una medida que atiza la tensión comercial con el bloque.

Los "depósitos arancelarios", que oscilan entre el 21,9% y el 42,7%, entrarán en vigor el martes y afectan a una serie de productos incluidos el queso fresco y procesado, la cuajada, el queso azul y algunos tipos de leche y cremas, informó el Ministerio de Comercio de Pekín en un comunicado.

Las autoridades chinas iniciaron una investigación sobre las subvenciones a estos productos en agosto de 2024, tras recibir un requerimiento de la Asociación de la Industria Láctea de China. Esta indagatoria concluirá en febrero.

El Ministerio de Comercio de China afirmó este lunes que las conclusiones preliminares muestran una relación entre las subvenciones de la UE y el "perjuicio sustancial" sufrido por la industria láctea nacional.

Este anuncio de las autoridades chinas se produce después de que Pekín impusiera la semana pasada "aranceles antidumping" a las importaciones de carne de cerdo de la UE durante cinco años.

Esos aranceles entraron en vigor el 17 de diciembre y oscilan entre el 4,9% y el 19,8%, una reducción con respecto a los gravámenes temporales del 15,6% al 62,4% que estaban en vigor desde septiembre.