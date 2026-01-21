China anuncia defensa del sistema de la ONU tras invitación a "Consejo de Paz"

China afirmó el miércoles que defenderá el sistema internacional que tiene a la ONU como "su centro", un día después de anunciar que fue invitada a sumarse al "Consejo de Paz" del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pekín confirmó el martes que recibió la invitación para sumarse al consejo, dirigido a resolver conflictos, según sus estatutos vistos por la AFP.

China no ha dicho si aceptará la invitación, pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, indicó el miércoles que Pekín apoyará un orden mundial basado en la ONU.

"No importa cómo cambia la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional con Naciones Unidas como su centro, un orden internacional basado en los objetivos y principios de la Carta de la ONU", agregó Guo.

China, la segunda mayor economía del mundo y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tradicionalmente defiende el sistema de Naciones Unidas aunque ha pedido reformas.