China anuncia más controles sobre exportaciones de tierras raras y tecnología

HONG KONG (AP) — China anunció el jueves nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y tecnologías relacionadas, ampliando los controles sobre el uso de estos elementos críticos para muchos productos antes de una reunión a finales de este mes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping.

Las regulaciones anunciadas por el Ministerio de Comercio requieren que las empresas extranjeras obtengan un permiso especial para exportar artículos que contengan incluso pequeñas trazas de elementos de tierras raras provenientes de China.

Beijing también impondrá requisitos de permisos para las exportaciones de tecnologías relacionadas con la minería, fundición, reciclaje y fabricación de magnéticos de tierras raras, según informó.

China representa casi el 70% de la minería mundial de tierras raras. También controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras. El acceso a estos materiales es un punto clave de disputa en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.

Mientras Trump ha aumentado los aranceles sobre las importaciones de muchos productos de China, Beijing ha redoblado los controles sobre los minerales estratégicos, generando preocupaciones sobre posibles escaseces para los fabricantes en Estados Unidos y otros lugares.

No estaba claro de inmediato cómo planea China hacer cumplir las nuevas políticas en el extranjero.

Los minerales críticos se utilizan en una amplia gama de productos, desde motores a reacción, sistemas de radar y automóviles hasta productos electrónicos de consumo, incluidos laptops y celulares.

Las nuevas restricciones son para "salvaguardar mejor la seguridad nacional" y para evitar usos en "campos sensibles como el militar" de tierras raras procesadas o provenientes de China o de sus tecnologías relacionadas, dijo el Ministerio de Comercio.

Señaló que algunos "organismos e individuos extranjeros" no identificados habían transferido elementos y tecnologías de tierras raras de China al extranjero para usos militares u otros usos sensibles que causaron "daños significativos" a su seguridad nacional.

Las nuevas restricciones se anunciaron apenas unas semanas antes de una reunión esperada entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, a finales de octubre al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur.

"Las tierras raras seguirán siendo una parte clave de las negociaciones para Washington y Beijing", dijo George Chen, socio de The Asia Group, en un comentario enviado por correo electrónico. “Ambas partes quieren más estabilidad, pero aún habrá mucho ruido antes de que los dos líderes, el presidente Trump y Xi, puedan llegar a un acuerdo final el próximo año cuando se reúnan.

Esos ruidos son todas tácticas de negociación”.

En abril, las autoridades chinas impusieron restricciones a la exportación de siete elementos de tierras raras poco después de que Trump revelara sus altos aranceles a muchos socios comerciales, incluida China.

Aunque los suministros siguen siendo inciertos, China aprobó algunos permisos para exportaciones de tierras raras en junio y dijo que estaba acelerando sus procesos de aprobación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.