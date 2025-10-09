China anuncia nuevos controles a la exportación de tierras raras
China anunció el jueves nuevos controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierra
China anunció el jueves nuevos controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, que se suman a las regulaciones existentes sobre esta crucial industria.
Las tierras raras han sido un punto de fricción en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Washington acusa a Pekín de demorar la aprobación de licencias de exportación.
Se trata de metales esenciales para la producción de computadores, baterías y nuevas tecnologías energéticas.
Los controles, que entran en vigor de inmediato, exigen obtener una autorización para exportar tecnologías utilizadas en la extracción de las tierras raras y su fusión, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.
El permiso también es requerido para las tecnologías de "ensamblaje, ajuste, mantenimiento, reparación y mejora de las líneas de producción", agregó el ministerio.
En un anuncio separado, la dependencia dijo que aplicará restricciones adicionales a entidades extranjeras que exportan productos relacionados con tierras raras fuera de China.
"Por algún tiempo, organizaciones e individuos del exterior han transferido o suministrado (...) productos controlados de tierras raras para su uso directo o indirecto en áreas sensibles como operaciones militares", afirmó un portavoz del ministerio en un comunicado.
Tal práctica ha causado "daño significativo o amenazas potenciales a la seguridad e intereses nacionales de China e impactado de forma adversa la paz y estabilidad internacionales", señaló el portavoz.
