China anuncia un acuerdo con la UE para resolver disputa sobre importaciones de vehículos eléctricos

BEIJING (AP) — China afirmó el lunes que ha alcanzado un acuerdo con la Unión Europea sobre las exportaciones de vehículos eléctricos fabricados en China hacia el bloque.

El Ministerio de Comercio en Beijing indicó que la UE emitirá directrices sobre precios mínimos para los exportadores de automóviles chinos. No mencionó directamente si el acuerdo implicaba el fin de los aranceles de hasta el 35,3% que la UE impuso a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación.

"Esto no sólo es beneficioso para asegurar el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, sino también para salvaguardar el orden del comercio internacional basado en reglas", afirmó un comunicado del Ministerio de Comercio.

La expansión de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos en el extranjero ha alarmado a los fabricantes de automóviles en Europa y Estados Unidos. La UE impuso los aranceles para contrarrestar una afluencia de modelos de vehículos eléctricos chinos a precios asequibles en sus mercados, argumentando que los fabricantes chinos se habían beneficiado de subsidios gubernamentales injustos. Estados Unidos implementó un arancel del 100% sobre los automóviles eléctricos fabricados en China en 2024.

El valor de los automóviles eléctricos importados a Europa se disparó de 1600 millones de dólares en 2020 a 11.500 millones de dólares en 2023. La mayoría de las importaciones provinieron de fabricantes occidentales con fábricas en China, incluidos Tesla y BMW.

Funcionarios de la UE se quejaron de que los fabricantes de automóviles locales chinos estaban a punto de acaparar cuota de mercado al socavar a las marcas de automóviles europeas en precio gracias a los enormes subsidios de Beijing. Estos incluyen pedidos para flotas gubernamentales, préstamos a bajo interés de bancos estatales, acceso a terrenos baratos para fábricas, exenciones fiscales y materias primas y piezas subsidiadas de industrias estatales.

Los aranceles de Estados Unidos bloquean efectivamente casi todas las importaciones de vehículos eléctricos chinos. La UE necesita automóviles eléctricos asequibles del extranjero para lograr sus objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.