China anuncia una exención de visado para turistas rusos después de la reunión entre Xi y Putin

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

China ha anunciado la exención de visado para turistas rusos en una prueba que comenzará el próximo 15 de septiembre, después de una reunión del presidente chino, Xi Jinping, junto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este martes. Así lo ha asegurado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa celebrada en Pekín, tal y como recoge Bloomberg. Ambos países firmaron más de 20 documentos de cooperación bilateral que abarcan una amplia gama de temas, como la energía, la industria aeroespacial y la inteligencia artificial, según la citada agencia. Desde la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) ha valorado que este anunció puede suponer un aumento del turismo y los viajes de negocios entre un 30% y un 40%.

En 2024, el número de viajeros rusos que visitaron China se duplicó, pasando de 734.000 en 2023 a 1,6 millones, según el director de la Oficina Nacional de Turismo de China en Moscú, Wang Rui. Además de Rusia, el gigante asiático ha ampliado la exención de visado a más países con el fin de impulsar el turismo, incluyendo a los ciudadanos de Uzbekistán y Azerbaiyán, que podrán viajar sin visado desde junio y julio, respectivamente.