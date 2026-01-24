China anuncia una investigación contra un alto mando del ejército

China afirmó este sábado que abrió una investigación contra un vicepresidente de su poderosa Comisión Militar Central (CMC) y otro funcionario de alto rango por sospechas de "graves violaciones de la disciplina", un eufemismo para la corrupción.

El anuncio se enmarca en la amplia campaña para erradicar la corrupción en el partido y el país emprendida por el presidente Xi Jinping, en el poder desde hace más de una década.

"Tras un examen (...) se ha decidido iniciar una investigación a Zhang Youxia y Liu Zhenli", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Se sospecha que ambos cometieron "violaciones graves de la disciplina y la ley", señaló el ministerio.

La CMC es el órgano de mando militar supremo del aparato chino y se encarga del control que el partido ejerce sobre el ejército y de coordinar la defensa nacional.

Zhang Youxia, de 75 años, es el general de mayor rango de los dos vicepresidentes de la CMC.

Comparte el cargo con Zhang Shengmin, un general de la fuerza de cohetes de Pekín, que llegó a ese puesto en octubre después de que Pekín expulsara a su predecesor tras otra operación anticorrupción.

Por su parte, Liu, de 61 años, es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la CMC.

Ambos generales son subordinados de Xi, que ha ocupado la presidencia de la CMC desde 2012.