China aplica cuotas y aranceles adicionales a algunas importaciones de vacuno

PEKÍN, 31 dic (Reuters) - China impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne de vacuno procedentes de países como Brasil, Australia y Estados Unidos cuando los envíos superen determinadas cuotas, un duro golpe para los principales proveedores mundiales mientras el sector nacional se enfrenta a un exceso de oferta.

El Ministerio de Comercio de China dijo el miércoles que la cuota total para 2026 es de 2,7 millones de toneladas métricas. Brasil tiene asignada la porción más alta, del 41,1%, seguido de Argentina, con un 19,0% y un 12,1% para Uruguay.

El ministerio asignó una cuota de 205.000 toneladas métricas para Australia y de 164.000 toneladas métricas para Estados Unidos.

En 2024, China importó 1,34 millones de toneladas de carne de vacuno de Brasil, 594.567 toneladas de Argentina, 216.050 toneladas de Australia, 243.662 toneladas de Uruguay, 150.514 toneladas de Nueva Zelanda y 138.112 toneladas de Estados Unidos.

Las medidas de China entrarán en vigor el 1 de enero y estarán vigentes durante tres años, y la cuota total aumentará cada año, hasta alcanzar los 2,8 millones de toneladas métricas en 2028.

Volúmenes de cuotas y tipos arancelarios adicionales

Año 2026 2027 2028 Volumen de cuota (1.000 toneladas) Brasil 1.106 1.128 1.151 Argentina 511 521 532 Uruguay 324 331 337 Nueva Zelanda 206 210 214 Australia 205 209 213 Estados Unidos 164 168 171 Otros países/regiones 172 175 179 Total 2.688 2.742 2.797 Arancel adicional 55% 55% 55%

China hizo el anuncio el miércoles, tras dos prórrogas de su investigación sobre las importaciones de carne de vacuno iniciada el pasado diciembre, que, según las autoridades, no se dirige contra ningún país en particular.

La semana pasada, las asociaciones chinas del sector de la carne de vacuno presionaron al Gobierno para que impusiera medidas de salvaguardia inmediatas antes de fin de año con el fin de estabilizar las expectativas del mercado y los medios de subsistencia de los ganaderos nacionales, informó el medio estatal Global Times.

Desde 2023, el sector de la cría de vacuno de China ha sufrido grandes pérdidas debido a diversos factores, incluidas las importaciones, lo que ha llevado a muchos criadores a sacrificar el ganado de cría para reducir gastos, según citó Global Times a un funcionario del sector.

China importó el año pasado la cifra récord de 2,87 millones de toneladas métricas de carne de vacuno. En el periodo de enero a noviembre, las importaciones cayeron un 0,3% interanual, hasta 2,59 millones de toneladas.

