China aplica límites a importaciones de carne bovina para proteger industria doméstica

Por Daphne Zhang, Ella Cao y Liz Lee

PEKÍN, 31 dic (Reuters) - China aplicará un arancel adicional de 55% a las importaciones de carne bovina que excedan las cuotas asignadas a ciertos países, incluyendo Brasil, Argentina y Estados Unidos, en una medida que busca proteger la actividad ganadera doméstica, que está emergiendo de forma lenta de un exceso de oferta.

El Ministerio de Comercio chino dijo el miércoles que la cuota total de importación para el 2026 bajo sus nuevas "medidas de salvaguarda" es de 2,7 millones de toneladas, apenas por debajo del récord de 2,87 millones de toneladas importados en el 2024.

Las medidas entrarán en vigencia desde el 1 de enero del 2026 y se extenderán entre el 2026 y el 2028, con las cuotas incrementando gradualmente cada año.

Las nuevas cuotas anuales están por debajo de los niveles importados entre enero y noviembre del 2025 desde Brasil, el mayor proveedor de China.

Según los datos difundidos por China, en los primeros once meses del 2025, el país importó 1,33 millones de toneladas de carne de Brasil. Las cuotas para los próximos tres años para Brasil serán de 1,1 millones, 1,13 millones y 1,15 millones de toneladas de carne bovina, desde el 2026 al 2028.

En el caso de Argentina, el segundo mayor exportador de carne a China, las nuevas cuotas son superiores a lo embarcado entre enero y noviembre.

China compró 436.000 toneladas de carne argentina entre enero y noviembre del 2025. Las cuotas para los próximos tres años para Argentina serán de 511.000 toneladas, 521.000 toneladas y 532.000 toneladas, desde el 2026 al 2028.

"El incremento en el volumen de carne bovina importada ha dañado seriamente la actividad doméstica china", dijo el ministerio chino, que lanzó una investigación sobre el impacto de compras del alimento en diciembre del 2024.

Las importaciones de carne bovina de China caerán en el 2026 como resultado de estas medidas, dijo Hongzhi Xu, analista en Beijing Orient Agribusiness Consultants.

"La ganadería bovina de China no es competitiva comparada con países como Brasil y Argentina. Esto no puede ser resuelto en el corto plazo a través de desarrollos tecnológicos o reformas institucionales", dijo Xu.

Reuters intentó comunicarse con las principales cámaras de la industria de la carne de Argentina, pero por el momento no recibió respuesta. Desde el Gobierno argentino tampoco recibió una respuesta inmediata al pedido de comentarios.

(Reporte de Liz Lee, Shi Bu, Daphne Zhang, Ella Cao; Reporte adicional de Helen Clark en Perth; Editado en español por Maximilian Heath)