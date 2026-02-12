China aplica nuevas normas de precios y estándares de seguridad para mercado automotor

PEKÍN, 12 feb (Reuters) - China publicó el jueves nuevas directrices para regular el comportamiento de precios en el sector automotor y esbozó un borrador de normas de seguridad, lo que supone el más reciente esfuerzo por frenar las guerras de precios y salvaguardar el valor y la calidad de la industria

La Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) introdujo normas dirigidas a prácticas como la falta de transparencia en la exposición de los precios y las promociones engañosas por parte de las automotrices, los proveedores de piezas y los concesionarios que participan en la producción y venta de automóviles

Por otra parte, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China publicó un borrador de normas sobre sistemas de conducción automatizada, sistemas de asistencia a la frenada y componentes de control de vehículos, como parte de los esfuerzos por reforzar la normativa de seguridad de los vehículos

Garantizar la seguridad pública y mejorar el bienestar social "supera con creces el aumento de los costos a corto plazo para las empresas", afirmó el ministerio

La industria automotriz china, la mayor del mundo, se enfrenta a una presión creciente, ya que se prevé que la demanda se estanque este año, mientras que la guerra de precios que dura ya varios años perjudica la rentabilidad

Desde principios de 2025, las autoridades chinas han intensificado sus esfuerzos en la denominada campaña "anti-involución" para poner fin a los agresivos recortes de precios

Los reguladores han intensificado las medidas contra las supuestas prácticas desleales de precios y la publicidad engañosa, al tiempo que han elevado las normas de seguridad para las pruebas de vehículos y las baterías, con la intención de restablecer la confianza de los consumidores. (Reporte de Ethan Wang, Ryan Woo y la redacción de Shanghái; edición de Christopher Cushing, Saad Sayeed y Philippa Fletcher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)