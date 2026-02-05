China apoya a Cuba frente a "injerencia externa" durante visita de ministro de Asuntos Exteriores a Pekín

PEKÍN, 5 feb (Reuters) - China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía ⁠y seguridad nacionales ⁠y "se opone a la injerencia injustificada de fuerzas externas", dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores chino ⁠a su ‌homólogo cubano, ​en un momento en que Estados Unidos presiona a la ​nación insular.

Pekín ha expresado su apoyo a la isla de ‌Gobierno comunista tras las tensiones surgidas el ‌mes pasado entre Estados ​Unidos y Cuba a raíz de la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, aliado cercano de Cuba desde hace mucho tiempo.

"Estamos dispuestos a proporcionar apoyo y asistencia en la medida de nuestras posibilidades", dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, citando los "cambios ⁠complejos y profundos" en América Latina, a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, según un ​comunicado del ministerio de Wang.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha tomado medidas para impedir que llegue a Cuba, con quien Pekín dice compartir una "relación especial de amistad" como países socialistas gobernados por partidos comunistas.

"Aunque (estamos) en continentes diferentes, nuestros corazones siempre han estado estrechamente ⁠conectados", dijo Liu Haixing, alto cargo del Partido Comunista Chino, a Rodríguez ​en una reunión separada celebrada el miércoles.

China "apoya a Cuba en su oposición a la injerencia extranjera y al bloqueo", añadió Liu.

Ni Liu ni Wang ‍mencionaron directamente a Estados Unidos en los resúmenes oficiales de las reuniones publicados por Pekín.

La visita del ministro de Asuntos Exteriores cubano se produjo también en un momento de intensificación de la rivalidad entre Washington y Pekín ​en América Latina, entre otras cosas por el control de puertos clave cerca del Canal de Panamá. (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo; edición de Bernadette ‍Baum y Alex Richardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)