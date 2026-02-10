China apoyará a las "fuerzas de reunificación" en Taiwán y perseguirá a los "separatistas"

PEKÍN, 10 feb (Reuters) -

China ofrecerá un firme apoyo a las "fuerzas patrióticas" de Taiwán y tomará medidas enérgicas contra los "separatistas", según dijo el máximo responsable chino de la política hacia la isla gobernada democráticamente en unos comentarios publicados el martes

China, que considera Taiwán como parte de su territorio a pesar de las objeciones del Gobierno de Taipéi, ha intensificado su presión militar y política contra la isla, mientras Pekín intenta hacer valer sus reivindicaciones de soberanía.

En su intervención en la "Conferencia de Trabajo sobre Taiwán" de este año, el cuarto líder del partido comunista en el poder, Wang Huning, dijo que los responsables deben promover la "gran causa de la reunificación nacional", según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Es necesario "apoyar firmemente a las fuerzas patrióticas prounificación de la isla, golpear con determinación a las fuerzas separatistas que defienden la independencia de Taiwán, oponerse a la injerencia de fuerzas externas y salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", según lo parafrasearon desde la agencia estatal de noticias Xinhua.

A la reunión de Pekín también asistió el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, lo que subraya cómo China considera que Taiwán es una cuestión que debe promover en la escena internacional.

China lleva mucho tiempo ofreciendo a Taiwán un modelo de autonomía al estilo de Hong Kong, "un país, dos sistemas", aunque ningún partido político taiwanés importante lo apoya.

El Gobierno de Taiwán afirma que el dominio de Pekín en la antigua colonia británica solo ha traído represión, y el presidente taiwanés, Lai Ching-te, citó el martes la condena del magnate hongkonés Jimmy Lai a 20 años de prisión el día anterior.

"La sentencia de Jimmy Lai pone al descubierto la ley de seguridad nacional de Hong Kong tal y como es: una herramienta de persecución política bajo el lema 'un país, dos sistemas' de China que pisotea los derechos humanos y la libertad de prensa", escribió Lai en la red social X.

El Gobierno de Taiwán, que afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro, no respondió de inmediato a los comentarios de Wang Huning.

Pekín ha advertido repetidamente a otros países, incluido Estados Unidos, que no se entrometan en la cuestión de Taiwán, que, según dice, es un asunto interno.

En una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, el presidente chino Xi Jinping dijo que la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos, y que Washington debe manejar con prudencia la cuestión de la venta de armas a Taiwán.

China se niega a hablar con el presidente de Taiwán y ha rechazado sus repetidas ofertas de diálogo, afirmando que es un "separatista" que debe aceptar que Taiwán forma parte de China.

Wang hizo estos comentarios apenas una semana después de reunirse con una delegación del mayor partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), que se encontraba en Pekín para asistir a una reunión de los laboratorios de ideas del partido.

En comentarios a los periodistas el martes en Taipéi, el vicepresidente del KMT, Hsiao Hsu-tsen, que encabezó la delegación a Pekín, dijo que no se habían tratado cuestiones políticas cuando se reunieron con Wang, ya que el viaje tenía como objetivo debatir temas como el turismo y la inteligencia artificial. (Información de la redacción de Pekín; información adicional y redacción de Ben Blanchard en Taipéi; edición de Sonali Paul y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)