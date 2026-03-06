China aprueba el fármaco glp-1 de pfizer para la pérdida de peso

Por Andrew Silver

SHANGHÁI, 6 mar (Reuters) - China ha aprobado el tratamiento GLP-1 Xianweiying de Pfizer para ‌el control del ‌peso a ⁠largo plazo en adultos con sobrepeso u obesidad, dijo el viernes la farmacéutica estadounidense en WeChat, lo ​que aumenta la ⁠competencia ⁠en un mercado que, según los analistas, podría alcanzar un valor de ​miles de millones de dólares. La inyección pertenece a la ‌clase de fármacos agonistas del receptor GLP-1 ​que comercializan a nivel local ​fabricantes de medicamentos como Novo Nordisk, Eli Lilly Innovent Biologics.

"Esto supone un gran avance en el campo del control del peso", dijo Sciwind Biosciences, socio licenciatario de Pfizer, en página web . En febrero, Pfizer adquirió los derechos de comercialización ​en China continental de Xianweiying, también conocido como ecnoglutida, a Sciwind, con sede en la ⁠ciudad oriental de Hangzhou.

Ese acuerdo fue "un primer paso importante para avanzar en la estrategia ‌global de Pfizer en el campo metabólico en China", dijo Sciwind en una declaración anterior. Las ventas de Wegovy de Novo en la plataforma de comercio electrónico Tmall de Alibaba y en JD.com ascendieron a 260 millones de yuanes (38 millones de dólares) en 2025, frente a los 416 ‌millones (61 millones de dólares) de Xinermei de Innovent, según indicó el banco ⁠de inversión Jefferies en una nota.

La aprobación en China para ‌el control del peso a largo plazo refuerza la ⁠posición de Pfizer en el floreciente mercado de ⁠los medicamentos para adelgazar.

Además, recientemente ha adquirido la empresa desarrolladora de medicamentos contra la obesidad Metsera, así como otro medicamento experimental GLP-1 otro desarrollador.

Un portavoz de Pfizer dijo a Reuters que Xianweiying era una inyección semanal. ‌Se negaron a hacer ​comentarios sobre el precio y la fecha de lanzamiento en China.

Ecnoglutida también está aprobada en China como tratamiento para la diabetes tipo 2.