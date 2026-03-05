China apuesta por las semillas, el suelo y un suministro estable en el extranjero

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 5 mar (Reuters) - China tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción de cereales a ‌725 millones de toneladas métricas ‌entre ⁠2026 y 2030, dando prioridad al aumento del rendimiento mediante la tecnología, la protección del suelo y la innovación en semillas, en lugar de la expansión de ​las tierras ⁠de cultivo, ⁠dijeron el jueves fuentes gubernamentales.

Las fuentes indican que las autoridades impulsarán el aumento del rendimiento por ​unidad de los cultivos de cereales y oleaginosas en grandes extensiones de tierras agrícolas, mantendrán ‌estable la producción de arroz y trigo, y ​ampliarán la capacidad de producción de maíz y ​soja.

Dada la escasez de recursos terrestres e hídricos, China necesitará aumentar considerablemente la productividad agrícola mediante la tecnología, incluidas las inversiones en maquinaria y la innovación en semillas, para alcanzar sus objetivos de seguridad alimentaria a largo plazo.

"Es especialmente importante centrarse en el aumento del rendimiento por unidad. China tiene un ​margen limitado para ampliar las tierras de cultivo o los recursos de riego, por lo que cualquier aumento significativo de la capacidad ⁠debe provenir de la mejora de la productividad y no de la expansión de la superficie cultivada", dijo Matthew Nicol, ‌analista de políticas agrícolas de China.

A pesar de la producción récord de cereales del año pasado, que alcanzó los 715 millones de toneladas métricas, China sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de productos agrícolas como la soja, donde su rival geopolítico, Estados Unidos, es también su segundo mayor proveedor.

Las nuevas medidas, anunciadas el jueves en el nuevo plan quinquenal, se producen en un momento ‌en que la seguridad de los recursos ha pasado a primer plano debido al cierre del estrecho de ⁠Ormuz, por el que circulan enormes cantidades de petróleo y fertilizantes, gran parte de ‌los cuales se destinan a China.

En respuesta a las preocupaciones que ⁠desde hace tiempo suscitan las importaciones, el nuevo plan de China ⁠también prevé establecer "canales de suministro en el extranjero estables y controlables", diversificar las importaciones agrícolas, permitir importaciones moderadas de variedades escasas de alta calidad y coordinar el comercio con la producción nacional.

El plan también pide promover la biología sintética y explorar nuevas fuentes de proteínas para reducir la dependencia de ‌las importaciones.

En abril del año pasado, China ​anunció un plan para reducir el contenido de harina de soja en las raciones animales al 10% para 2030, en un escenario de guerra comercial en curso con Estados Unidos. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; información adicional de Daphne Zhang; ‌edición de Christian Schmollinger y Saad Sayeed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)