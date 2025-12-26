China apuesta por las tecnologías avanzadas para reactivar la industria

PEKÍN, 26 dic (Reuters) - China se comprometió el viernes a redoblar sus esfuerzos para mejorar su base manufacturera y prometió capital para financiar los esfuerzos destinados a lograr avances tecnológicos, después de que su sector industrial obtuviera unos resultados decepcionantes este año.

El Ministerio de Industria de China prevé que la producción de las grandes empresas industriales aumente un 5,9% en 2025 en comparación con 2024, dijo el viernes la cadena estatal CCTV, casi sin cambios desde el ritmo del 5,8% en 2024.

También sería inferior al ritmo del 6% de los 11 primeros meses de 2025, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, ya que la debilidad de la economía china redujo la demanda interna.

La producción industrial, que abarca las empresas industriales con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes (US$2,85 millones), registró un crecimiento del 4,8% en noviembre, lo que supone la subida interanual mensual más débil desde agosto de 2024.

Las autoridades chinas han intentado crear nuevos motores de crecimiento en la economía centrándose en el avance de su sector industrial.

China también ha prometido redoblar sus esfuerzos para lograr la autosuficiencia tecnológica en el contexto de una creciente rivalidad con Estados Unidos por el dominio de la tecnología avanzada.

En la conferencia nacional anual de trabajo industrial, de dos días de duración, celebrada en Pekín y que finalizó el viernes, las autoridades se comprometieron a lograr importantes avances en la construcción de un "sistema industrial moderno" basado en la fabricación avanzada.

La atención se centrará en sectores como los circuitos integrados, la economía de baja altitud, la industria aeroespacial y la biomedicina, según un comunicado del Ministerio de Industria.

La declaración se produce después de que China lanzara el viernes un fondo nacional de capital riesgo destinado a dirigir miles de millones de dólares de capital hacia "tecnologías duras clave" como la tecnología cuántica y las interfaces cerebro-ordenador.

En cuanto a la inteligencia artificial, el Ministerio de Industria dijo que ampliará sus esfuerzos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adoptar esta tecnología, al tiempo que fomentará nuevos agentes inteligentes y empresas nativas de inteligencia artificial en industrias clave.

Las autoridades también se comprometieron a "frenar con firmeza" las guerras de precios deflacionistas, denominadas "involución", en referencia a la competencia excesiva y poco rentable entre empresas que erosiona los beneficios.

