China apunta a un crecimiento de la producción de metales no férreos del 1,5% en 2025 y 2026

China apunta a un crecimiento de la producción de metales no férreos del 1,5% en 2025 y 2026

SHENZHEN, China, 29 sep (Reuters) - El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) y otros departamentos anunciaron que China prevé un crecimiento promedio de la producción de metales no ferrosos de alrededor del 1,5% este año y el próximo, por debajo de los objetivos fijados para los dos últimos años.

Para 2023 y 2024, China fijó como objetivo un crecimiento promedio de la producción del 5%.

China pretende desarrollar los recursos nacionales de metales no ferrosos como el cobre, el aluminio y el litio, y se espera que la producción de metales reciclados supere los 20 millones de toneladas métricas, según el plan publicado el domingo en el sitio web del MIIT. (Reporte de David Kirton; reporte adicional de Dylan Duan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

