China apunta que las amenazas arancelarias de EEUU a Rusia no solucionan el problema de Ucrania

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de China ha advertido de que las amenazas arancelarias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además del proyecto bipartidista del Congreso que eleva las tarifas hasta el 500 por ciento a todos aquellos que comercien con China, no solucionan el problema de Ucrania. "China se opone firmemente a cualquier sanción unilateral ilegal y jurisdicción de largo alcance", ha señalado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, quien ha remarcado en rueda de prensa que "en una guerra arancelaria nadie gana". "La coerción y la presión no pueden resolver los problemas", ha remarcado el portavoz, que ha vuelto a incidir en la necesidad de que las partes creen un entorno en el que se pueda avanzar hacia una "salida política de la crisis de Ucrania", así como las condiciones necesarias para sentarse a negociar la paz. En las últimas horas, Trump ha advertido con imponer aranceles "muy severos", de hasta el 100%, a Rusia si en 50 días no hay avances reales en las negociaciones con Ucrania. Una amenaza que se suma al plan que republicanos y demócratas debaten en el Congreso para aplicar tarifas de hasta el 500% a Moscú y sus socios comerciales.