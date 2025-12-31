China: Aranceles de 55% a importaciones de carne vacuna

El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, y los analistas atribuyen esta tendencia al exceso de oferta y la falta de demanda, a medida que la segunda economía más grande del mundo se desacelera.

Al mismo tiempo, las importaciones han aumentado, y China representa un mercado de enorme importancia para países productores, como Brasil, Argentina y Australia.

Según el ministerio de Comercio de Pekín, sus técnicos determinaron que las importaciones de carne de res habían perjudicado a la industria nacional china. La investigación abarcó la carne de res fresca, congelada, con y sin hueso.

Los aranceles adicionales se aplicarán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El ministerio describió los gravámenes como "salvaguardias" y afirmó que se flexibilizarán gradualmente. Se han asignado cuotas anuales a los países y la carne de res enviada a China estará sujeta al impuesto adicional del 55% si las importaciones superan esa cantidad.

Las cuotas se amplían ligeramente cada año. En 2026, Brasil tiene un cupo de importación de 1,1 millones de toneladas, mientras que Argentina tiene un límite de aproximadamente la mitad. Australia se enfrenta a un cupo de alrededor de 200.000 toneladas y Estados Unidos a uno de 164.000 toneladas.

El ministerio también anunció la suspensión de parte de un acuerdo de libre comercio con Australia sobre la carne vacuna.

"La implementación de salvaguardias para la carne vacuna importada tiene como objetivo ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne vacuna", declaró un portavoz en un comunicado aparte. (ANSA).