China arriesga el suministro mundial de tierras raras pesadas por la guerra de Myanmar

By Naw Betty Han, Devjyot Ghoshal, Shoon Naing, Poppy McPherson

8 jul (Reuters) -

El suministro mundial de tierras raras pesadas depende en parte del resultado de una batalla que ya dura meses entre un ejército rebelde y la junta militar de Myanmar, respaldada por China en las colinas del norte del país.

El Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) lucha desde diciembre contra la Junta por la ciudad de Bhamo, a menos de 100 kilómetros de la frontera china, en el marco de la guerra civil que estalló tras el golpe militar de 2021.

Casi la mitad del suministro mundial de tierras raras pesadas se extrae de las minas del estado de Kachin, incluidas las situadas al norte de Bhamo, una plaza fuerte de una importancia estratégica vital. Después estos materiales se envían a China para su transformación en imanes que alimentan vehículos electrónicos y turbinas eólicas.

China, que tiene un cuasimonopolio en el procesamiento de tierras raras pesadas, ha amenazado con dejar de comprar los minerales extraídos en el territorio controlado por el KIA a menos que la milicia deje de intentar hacerse con el control total de Bhamo, según tres personas cercanas al asunto.

El ultimátum lanzado por responsables chinos al KIA en una reunión celebrada a principios de año, del que Reuters informa por primera vez, subraya el modo en que Pekín esgrime su control de los minerales para promover sus objetivos geopolíticos.

Una de las personas, un dirigente del KIA, dijo que la demanda china se hizo en mayo, sin detallar dónde tuvieron lugar las conversaciones. Otra persona, un comandante del KIA, dijo que Pekín estaba representado en las conversaciones por responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Reuters no pudo determinar si China había cumplido su amenaza. Los combates en la región han restringido las operaciones mineras y las exportaciones de tierras raras de Myanmar se han desplomado este año. China asustó a las cadenas de suministro mundiales esta primavera boreal cuando restringió las exportaciones de estos minerales en represalia por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora está utilizando su dominancia para apuntalar a la asediada junta de Myanmar, a la que China ve como garante de sus intereses económicos en su patio trasero. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo en respuesta a las preguntas de Reuters que no estaba al tanto de los detalles específicos de las deliberaciones con el KIA. "Un pronto alto el fuego y las conversaciones de paz entre el ejército de Myanmar y el Ejército para la Independencia de Kachin son de interés común para China y Myanmar, así como para sus pueblos", dijo un portavoz del ministerio. Un general de alto rango del KIA no respondió a una petición de comentarios. El cargo del KIA, que habló bajo condición de anonimato por tratar asuntos delicados, dijo que Pekín también ofreció un incentivo: un mayor comercio transfronterizo con los territorios controlados por el KIA si la milicia abandona sus esfuerzos por tomar Bhamo, un centro logístico de la junta en el que viven unas 166.000 personas. "Y si no aceptáramos, bloquearían las exportaciones del estado de Kachin, incluidos los minerales de tierras raras", dijo el responsable, que no dio más detalles sobre las consecuencias de un bloqueo económico. Según David Mathieson, analista independiente sobre Myanmar, Pekín no pretende resolver la guerra civil, sino que quiere que amainen los combates para favorecer sus intereses económicos. "La presión de China es un enfoque más general para calmar el conflicto". (Información adicional de Liz Lee y Chen Xiuhao en Pekín; edición de Katerina Ang; edición en español de Jorge Ollero Castela)