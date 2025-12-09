China.- Ascienden a 160 los muertos por el gran incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa del gran incendio registrado hace casi dos semanas en el complejo de rascacielos de Wang Fuk Court, en el barrio hongkonés de Tai Po, ha ascendido a 160 a medida que las autoridades siguen recuperando los cuerpos sin vida de los afectados.

Las autoridades de Hong Kong han indicado este martes que otras seis personas continúan en paradero desconocido, por lo que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando a lo largo de los próximos días.

Las últimas víctimas identificadas son una mujer de edad avanzada y la trabajadora del hogar que se encontraba cuidando de ella en uno de los apartamentos del inmueble, que se vio envuelto rápidamente por las llamas en un caso que ha dejado más de una decena de detenidos.

De estos 160 fallecidos, 120 han sido ya identificados —por lo que el ADN de otros 40 debe aún ser analizado para la posterior entrega de los restos a sus familiares y allegados—, según informaciones del diario 'The Standard'.

Asimismo, las autoridades se encuentran analizando una serie de restos hallados en las inmediaciones y que podrían corresponderse con alguna de las víctimas. Por su parte, los agentes de Policía que están participando en las labores de búsqueda han comenzado a recibir apoyo psicológico debido a la dimensión de la tragedia.

A la espera de las conclusiones definitivas, se sospecha que los materiales de los andamios y otros empleados en la renovación del complejo, como la espuma de protección en las ventanas, acabaron por acelerar el incendio e imposibilitar la evacuación segura de todos los residentes.

El incendio se ha convertido en el más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas. Este incidente representa una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, que han comenzado a actuar para sofocar cualquier foco de protesta.