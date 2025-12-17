China asegura a Venezuela que se opone a toda forma de "acoso unilateral"

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó el miércoles a su par venezolano Yvan Gil el rechazo de Pekín "a toda forma de acoso unilateral" en medio de la presión militar de Estados Unidos al país caribeño.

La llamada entre ambos diplomáticos se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el bloqueo de "los petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela.

"China se opone a toda forma de acoso unilateral y respalda a los países en la protección de su propia soberanía y dignidad nacional", afirmó Wang Yi, según el resumen de la llamada difundido por su ministerio.