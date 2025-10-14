China asegura que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con EE.UU.

China aseguró este martes que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional del 100% contra la segunda economía mundial.

"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

"Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta", añadió.

Durante el fin de semana aumentó la preocupación por el agravamiento de la guerra comercial entre las dos mayores economías, después de que Trump anunciara los nuevos gravámenes sobre todos los productos chinos.

Según él, esta medida es una respuesta a un anuncio de Pekín de la semana pasada de nuevos controles de exportación en el sector estratégico de las tierras raras, actualmente dominado por China.

Su anuncio del viernes sacudió los mercados y puso en duda una posible reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

- "Potencia responsable" -

Trump también indicó que Estados Unidos impondrá controles de exportación "a todo el software crítico" a partir del 1 de noviembre.

El portavoz del Ministerio de Comercio de Pekín afirmó que el gigante asiático quiere "reiterar que las medidas de control de las exportaciones relativas a las tierras raras y los artículos relacionados constituyen acciones legítimas del gobierno chino para mejorar su sistema de control de las exportaciones de conformidad con las leyes y reglamentos".

"Como gran potencia responsable, China ha salvaguardado de forma constante y decidida su propia seguridad nacional y la seguridad colectiva internacional", añadió el vocero.

Acotó que "Estados Unidos no puede simultáneamente buscar el diálogo y amenazar con imponer nuevas medidas restrictivas". "Esa no es la forma adecuada de relacionarse con China".

El domingo, Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación en su red Truth Social, donde afirmó que "todo estará bien" y que su país quiere "ayudar" a China.

Pero a pesar del lúgubre panorama comercial con Estados Unidos, cifras oficiales revelaron el lunes que el comercio exterior chino se mantuvo resiliente.

Las exportaciones chinas aumentaron 8,3% interanual en septiembre, la expansión más acelerada desde marzo, y sus envíos a Estados Unidos subieron 8,6% a US$34.300 millones.

Los productos chinos enfrentan actualmente un arancel de al menos 30%, bajo los gravámenes impuestos por Trump al acusar a Pekín de prácticas comerciales injustas y de facilitar la venta de fentanilo.

En represalia, China impuso tarifas aduaneras de 10% a los bienes estadounidenses.

El impacto global de los aranceles de Trump está siendo analizado esta semana en la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

La Casa Blanca insiste en que el efecto de los gravámenes será positivo para Estados Unidos a largo plazo, citando el poco impacto que han tenido hasta ahora.

