China aspira a un crecimiento del PIB del 5% en 2026 para acabar con la deflación

PEKÍN, 3 dic (Reuters) - Es probable que China mantenga su actual objetivo de crecimiento económico anual en torno al 5% para el próximo año, según dijeron asesores gubernamentales y analistas, una meta que exigiría a las autoridades mantener abiertas las espitas fiscal y monetaria en su intento de poner fin a una racha deflacionista.

El objetivo formaría parte de los esfuerzos de Pekín por iniciar un nuevo plan quinquenal con buen pie y sacudirse los efectos de una prolongada caída del sector inmobiliario, la débil demanda de los consumidores, el exceso de capacidad de las fábricas y el descenso de la inversión en infraestructuras. Aunque los máximos dirigentes han señalado un giro hacia el apoyo al consumo de los hogares y la reestructuración de la economía en los próximos cinco años, es posible que estas medidas tarden en dar resultados, por lo que la atención inmediata se centra en el apoyo fiscal y monetario.

La mayoría de los asesores del Gobierno que hablaron con Reuters se mostraron partidarios de un objetivo de crecimiento para 2026 en torno al 5%, igual que este año, y una minoría propuso un 4,5%-5% ligeramente inferior. Se espera que los máximos dirigentes aprueben el objetivo en la Conferencia Central de Trabajo Económico, que se celebrará a finales de este mes y en la que se fijarán las prioridades para el próximo año.

El objetivo de crecimiento no se anunciará públicamente hasta la reunión anual del Parlamento en marzo.

Los asesores no participan en la toma de decisiones y hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter a puerta cerrada de los debates, y sus propuestas reflejan en general el consenso entre los economistas privados. El año pasado, la reunión para fijar la agenda se celebró del 11 al 12 de diciembre.

"Deberíamos fijar un objetivo en torno al 5% para 2026, el primer año del 15º plan quinquenal", dijo un asesor. "Sin duda habrá retos para lograrlo, pero hay margen de maniobra tanto con la política fiscal como con la".

La mayoría de los asesores piden que el déficit presupuestario anual se mantenga en el 4% o ligeramente por encima. China fijó este año un objetivo récord de déficit presupuestario en torno al 4% del PIB para apoyar su objetivo de crecimiento.

MANTENDRÁ EL PIE EN EL PEDAL DEL ESTÍMULO

Los analistas de Citi esperan que el banco central, que recortó por última vez los tipos de interés en mayo, reanude la flexibilización de la política económica ya en enero de 2026, con el período posterior a la Conferencia Anual de Trabajo Económico Central también visto como una ventana para una nueva ronda de apoyo inmobiliario incremental.

"En cuanto a las políticas fiscales, la emisión de bonos del Estado podría volver a concentrarse en 2026, con un cambio gradual hacia el apoyo al consumo y el gasto social", dijeron en una nota.

Se espera que el Gobierno mantenga sus subsidios al comercio de bienes de consumo —que ascienden a 300.000 millones de yuanes (US$42.430 millones) este año— en 2026, en un escenario de expectativas de que algunos fondos podrían desplazarse de los bienes a los servicios.

China necesita un crecimiento medio anual del 4,17% durante la próxima década para duplicar el PIB per cápita hasta los 20.000 dólares desde su nivel de 2020, un hito que marcaría su cambio a un "país moderadamente desarrollado", según un estudio oficial que resume las propuestas del plan quinquenal.

Se espera que los dirigentes económicos, conscientes de la ralentización de la economía, fijen objetivos de crecimiento anual relativamente ambiciosos para los próximos años, con el fin de preservar la flexibilidad de la política económica en el futuro, según señalaron asesores y economistas.

Es poco probable que el nuevo plan quinquenal, que se dará a conocer en la reunión del Parlamento, establezca un objetivo de crecimiento específico para 2026-2030, siguiendo la práctica del plan anterior.

(1 dólar = 7,0700 yuanes chinos) (Información de Reuters; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)