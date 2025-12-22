China ataca productos lácteos de la UE con tasas provisionales

PEKÍN, 22 dic (Reuters) -

China impondrá derechos provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% a determinados productos lácteos importados de la Unión Europea que entrarán en vigor el 23 de diciembre, tras una investigación antisubsidios que comenzó hace más de un año.

Los hallazgos preliminares muestran que los productos lácteos con origen en la UE están subvencionados, lo que provoca un daño sustancial al sector interno de China, dijo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado el lunes.

Las tensiones comerciales con la UE estallaron en 2023 cuando la Comisión Europea, que supervisa la política comercial del bloque, lanzó una investigación antisubsidios sobre los vehículos eléctricos de fabricación china.

Pekín más tarde emprendió investigaciones sobre las importaciones de "brandy", porcino y productos lácteos de la UE, acciones consideradas represalias por la decisión de la UE respecto a los vehículos eléctricos.

La empresa de la UE afectada con la menor tasa, del 21,8%, fue la italiana Sterilgarda Alimenti SpA, mientras que FrieslandCampina Belgium N.V. y FrieslandCampina Nederland B.V. pagarán el impuesto más alto, del 42,7%, según el Ministerio de Comercio chino.

Las demás empresas de la UE que no participaron en la investigación antisubsidios china también tendrían que hacer frente a la tasa más alta.

Una decena de empresas francesas pagarán un 28,7%, mientras que otras 50 de otros países, entre ellos Italia, Francia y Alemania, se verán afectadas por un 28,6%, según el comunicado del ministerio chino.

La Unión Europea fue el segundo mayor proveedor de productos lácteos de China, solo por detrás de Nueva Zelanda, según datos de aduanas chinos.

En concreto, China fue el segundo destino más importante de leche desnatada en polvo y el cuarto tanto de mantequilla como de leche entera en polvo, según datos de la UE de 2023.

China ha aplicado prudencia y moderación al recurrir a, dijo un responsable del departamento de medidas comerciales correctivas del ministerio en otro comunicado.

Pekín no ha iniciado nuevas investigaciones comerciales correctivas contra la UE este año y solo ha emitido resoluciones finales sobre tres casos "anti-dumping" que afectan al "brandy", al formaldehído copolimerizado y a la carne de cerdo, dijo.

"La postura de China contra el abuso de las medidas comerciales correctivas no ha cambiado, y estamos dispuesto a colaborar con la UE a través del diálogo y las consultas para abordar adecuadamente las fricciones comerciales y salvaguardar conjuntamente la cooperación económica y comercial general entre China y la UE", dijo el responsable.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

(Información de Yukun Zhang, Shi Bu y Ryan Woo; edición de Christopher Cushing; edición en español de Jorge Ollero Castela)