China aumenta sus importaciones de trigo de Australia y Argentina por la bajada de los precios

Por Peter Hobson y Maximilian Heath

CANBERRA/BUENOS AIRES, 13 ene (Reuters) - Australia y Argentina exportaron alrededor de 620.000 toneladas métricas de trigo a China en diciembre, mostraron los datos de ⁠envío, y los analistas y comerciantes esperan ⁠que los envíos continúen a medida que los compradores chinos aprovechen los bajos precios mundiales.

Los envíos de diciembre a China fueron los mayores de Australia desde abril de 2024 y la mayor cantidad de Argentina desde 1997, ⁠mostraron los ‌datos de aduanas ​de los países.

El número de cargamentos sorprendió a algunos comerciantes y sugiere que China -el mayor importador de cultivos- está aumentando su ​apetito por el trigo después de que dos grandes cosechas nacionales en 2024 y 2025 redujeron su necesidad ‌de importaciones.

Los envíos de diciembre no fueron lo suficientemente grandes como para elevar los ‌precios del trigo, pero los analistas dijeron que las ​compras chinas sostenidas a gran escala en los próximos meses podrían frenar el exceso de oferta mundial y apoyar el mercado.

"Habíamos oído que habían hecho algo", dijo un comerciante en Australia sobre los envíos australianos. "Esta cantidad es una sorpresa mayúscula".

Al menos ocho barcos que transportaban un total de 460.000 toneladas de trigo zarparon de Australia con destino a China en diciembre, según la información sobre embarques de comerciantes de cereales y puertos recopilada por Bendigo Bank Agribusiness.

Al menos tres buques, con unas 160.000 toneladas de trigo, zarparon de Argentina con destino a China en diciembre, según datos portuarios y de ⁠la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR).

Los datos de embarque no muestran necesariamente todos los cargamentos, por lo que la cantidad real de exportaciones podría ser ligeramente ​superior.

"Definitivamente estamos viendo que China compra", dijo un comerciante en Australia. "Argie y Aussie serán los que atraigan la demanda según los precios".

Australia y Argentina están terminando grandes cosechas. El trigo en Australia es ahora más barato que la cebada, que tiene una gran demanda en China como alimento para animales, y el trigo de Argentina es aún más barato, dijeron tres comerciantes.

"El potencial está ahí", dijo Lorena D'Angelo, analista de mercado independiente en Rosario. "Si los precios se mantienen en estos niveles, Argentina va a poder seguir cerrando negocios en China".

Dicho ⁠esto, los operadores dijeron que China no estaba corriendo a comprar.

Los datos de embarque de Argentina y Australia enumeran sólo un buque ​que ha cargado trigo para China en enero, zarpando de Argentina, lo que puede significar un ritmo más lento de las exportaciones este mes, aunque varios buques en cada país están programados para transportar trigo sin destino aún identificado.

En los cuatro años transcurridos hasta junio de 2024, China importó un promedio de ‍casi un millón de toneladas de trigo al mes, eclipsando a otros importadores, según cifras de las aduanas chinas.

Pero los envíos desde entonces se han ralentizado a unas 300.000 toneladas al mes, principalmente trigo para molinería procedente de Canadá. Entre diciembre de 2024 y febrero del año pasado, Australia envió 240.000 toneladas a China y Argentina ninguna.

China necesita importaciones en parte porque su cosecha récord de maíz tiene altos niveles de toxicidad y debe mezclarse con ​grano limpio antes de poder alimentar a los animales, dijo un comerciante en Australia.

Australia y Argentina deberían enviar entre 1 y 2 millones de toneladas a China durante diciembre y enero, y podrían enviar hasta 5 ó 6 millones de toneladas a mediados de año, dijo.

(Peter Hobson en Canberra y Maximilian Heath en ‍Buenos Aires; Reporte adicional de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)