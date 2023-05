China aun espera el despertar de su rover en Marte un año después

Los ingenieros responsables del rover chino Zhurong en Marte siguen confiando en restablecer la comunicación, cuando se acerca el año de que el explorador entrase en hibernación por una tormenta de polvo.

El rover ha permanecido inmóvil desde el 20 de mayo de 2022. Se esperaba que despertara a fines de diciembre, pero aún no ha mostrado signos de actividad. La semana pasada, el diseñador jefe del rover, Zhang Rongqiao, ofreció una actualización sobre el estado del rover.

"No hemos tenido ninguna comunicación del rover desde que entró en hibernación", dijo Zhang, citado por Universe Today. "Lo estamos monitoreando todos los días y creemos que no se ha despertado porque la luz del sol aún no ha alcanzado el nivel mínimo para la generación de energía".

El culpable es probablemente el polvo en los paneles solares. La acumulación de polvo acabío con el rover Opportunity de la NASA en 2018 y, más recientemente, forzó un final prematuro de la misión de recopilación de datos del módulo de aterrizaje InSight en 2022. También puede haber significado el final para Zhurong.

"Según nuestro análisis", dijo Zhang, "la posibilidad más probable es que una acumulación impredecible de polvo marciano haya provocado una disminución en la capacidad de generación de energía, que es insuficiente para despertarlo".

Por supuesto, esto no significa con certeza el final de la misión del rover. Se espera que el cambio de estaciones en el planeta rojo intensifique los rayos del sol en la ubicación de Zhurong en un futuro próximo. Un remolino de polvo benévolo también podría limpiar los paneles solares. Cualquiera de estos podría devolver los niveles de potencia a las normas operativas.

Si la sobreacumulación de polvo es un 30 por ciento más alta de lo que habían planeado los ingenieros, Zhurong podría sobrevivir, lo que haría que se despertara una vez que cambien las estaciones. Sin embargo, una sobreacumulación del 40 por ciento significaría que es poco probable que se despierte nunca más.

Zhurong ya pasó 358 días activo en Marte, superando con creces su misión principal de 90 días. Viajó poco menos de 2.000 metros a través de Utopia Planetia, una gran cuenca de impacto en el hemisferio norte de Marte. Zhurong usó un radar de penetración terrestre para recopilar datos y descubrió evidencia de que la región fue una vez el sitio de un antiguo océano. Sus otros instrumentos recopilaron datos meteorológicos, incluida la presión en la superficie y la velocidad del viento. El rover también encontró evidencia de agua "reciente", reciente en este caso, lo que significa hace 400.000 años.

Zhurong llegó a Marte junto con un orbitador, Tianwen-1, que todavía está en funcionamiento y recopila datos de la órbita sobre la superficie marciana.

Europa Press