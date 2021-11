China avisa a Biden de que "juega con fuego" tras invitar a Taiwán a su Cumbre por la Democracia

El Gobierno chino ha criticado la invitación extendida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que Taiwán participe en la Cumbre por la Democracia de diciembre y ha advertido de que está "jugando con fuego" al tratar de reforzar lazos con un territorio que China reivindica como propio.

Más de un centenar de países están invitados a dicha cumbre, convocada para el 9 y el 10 de diciembre, y el Gobierno taiwanés ha agradecido ya por boca de un portavoz de la Presidencia, Xavier Chang, estar en la lista. El enviado de Taiwán en el país norteamericano y la ministra Digital, Audrey Tang, encabezarán la delegación.

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Zhu Fenglian, también ha dicho este miércoles que su Gobierno se opone a "cualquier interacción oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán".