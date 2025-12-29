China bajará los aranceles a la importación de algunos productos a partir de 2026

PEKÍN, 29 dic (Reuters) - China anunció el lunes ajustes arancelarios para algunos productos a partir del próximo año, incluida la reducción de los derechos de importación de materias primas basadas en recursos, como el polvo negro reciclado para baterías de iones de litio.

El país también reducirá los gravámenes sobre productos médicos, como vasos sanguíneos artificiales y kits de diagnóstico para determinadas enfermedades infecciosas, según un comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado.

En el caso de 925 productos, los tipos arancelarios provisionales aplicados a su importación serán inferiores a las tasas de nación más favorecida aplicadas a todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, añadió.

(Información de la redacción de Pekín; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Jorge Ollero Castela)