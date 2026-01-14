China bate récord de importaciones de soja en 2025, impulsadas por compras a Sudamérica

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 14 ene (Reuters) - China importó un volumen récord de soja en 2025, ya que los compradores aumentaron drásticamente sus negocios con Sudamérica ante el temor a una escasez de suministros si persiste la guerra comercial con Washington.

El mayor comprador mundial de la oleaginosa importó 111,83 millones de toneladas métricas en 2025, un aumento del 6,5% respecto al año anterior, según datos de aduanas publicados el miércoles.

"Los envíos concentrados de los principales productores, incluidos Brasil y Argentina, impulsaron un fuerte aumento de las importaciones en el primer semestre, ayudando a elevar los totales anuales a un récord", dijo Liu Jinlu, investigadora agrícola de Guoyuan Futures.

Esto se debió a la mayor incertidumbre sobre las importaciones tras la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el segundo y tercer trimestres, lo que llevó a los compradores chinos a adelantar las compras a gran escala de soja sudamericana, añadió.

Las llegadas en diciembre subieron un 1,3% respecto al año anterior, a 8,04 millones de toneladas, según cálculos de Reuters basados en datos de aduanas.

DE DICIEMBRE ESTUVO EN LÍNEA CON EXPECTATIVAS

Las importaciones chinas de soja en diciembre se ajustaron en líneas generales a las expectativas del mercado, dijo Wang Wenshen, analista de Sublime China Information.

"Los retrasos en el despacho de aduanas han ralentizado el flujo de soja importada, lo que ha llevado a algunas plantas de trituración a suspender sus operaciones o a frenar las entregas en medio de la escasez de suministros", añadió.

Wang espera unas llegadas totales de soja de 7,48 millones de toneladas en enero y de 5,2 millones de toneladas en febrero, a medida que se estrechan las perspectivas de la oferta.

En términos mensuales, sin embargo, los envíos de diciembre cayeron un 0,9% respecto a noviembre, que fue el tercer mes consecutivo en el que China no importó soja de Estados Unidos.

Las importaciones chinas de soja batieron récords de mayo a octubre del año pasado, ya que los compradores se hicieron con cargamentos sudamericanos y se mantuvieron alejados de la soja estadounidense debido a los elevados aranceles.

COMPRAS DE SOJA DE EEUU TRAS TREGUA COMERCIAL

Pekín ha incrementado sus compras de soja estadounidense tras la tregua comercial con Washington de finales de octubre.

Comerciantes y analistas habían estimado que, a principios de la semana pasada, China había comprado casi 10 millones de toneladas de soja estadounidense, o hasta el 80% de los 12 millones que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que China se había comprometido a comprar para finales de febrero.

El almacenista estatal ha celebrado cuatro subastas desde diciembre, en un aparente intento de liberar almacenamiento para los envíos de soja estadounidense previstos en las próximas semanas. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)