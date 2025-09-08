China BYD fabricará localmente todos los vehículos eléctricos para Europa en 2028, según un ejecutivo

Por Nick Carey y Christina Amann

MUNICH, 8 sep (Reuters) - BYD, el mayor fabricante chino de automóviles, producirá localmente los vehículos eléctricos para su venta en Europa en un plazo de tres años, lo que le ayudará a evitar los aranceles de la UE, mientras que los híbridos enchufables deberían dominar sus ventas europeas a corto plazo, dijo el lunes una ejecutiva.

"Nos estamos entrenando para ser más europeos en la producción", dijo a Reuters Stella Li, vicepresidenta ejecutiva y número dos de BYD, en el salón del automóvil IAA Mobility de Múnich.

BYD está construyendo una fábrica en Hungría que debería empezar a producir este año, y tiene previsto iniciar la producción en Turquía en 2026.

La UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China el año pasado por considerar que los fabricantes chinos se beneficiaban de subvenciones públicas.

A la pregunta de cuánto tiempo tardaría BYD en producir todos los vehículos eléctricos que necesita para abastecer la demanda europea, Li respondió: "Dennos unos dos o tres años".

En un principio, BYD solo vendía automóviles totalmente eléctricos en Europa y, a finales del año pasado, anunció que también empezaría a vender híbridos enchufables. Estos han demostrado ser populares entre los consumidores y, en Reino Unido, por ejemplo, el modelo que más vendía el fabricante es un híbrido enchufable (PHEV).

Li dijo que en los próximos seis meses BYD lanzará otros tres o cuatro PHEV y espera que pronto superen en ventas a los modelos totalmente eléctricos en Europa.

Li afirmó que BYD lanzará su marca de lujo Yangwang en Europa en 2027.

Las ventas globales de BYD se dispararon a 4,2 millones de automóviles en 2024, 10 veces más que en 2019. Pero ha visto varios meses de caída de ventas y descensos de producción en su país, China.

Esto era normal después de un prolongado período de crecimiento, dijo Li.

"BYD sigue siendo el número uno en China, estamos contentos con los resultados", dijo. "Quizá en los últimos uno o dos años nuestra cuota era demasiado alta como número uno, así que ahora volvemos a la normalidad".

