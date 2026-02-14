China ByteDance lanza el modelo de inteligencia artificial Doubao 2.0 para la "era de los agentes"

Por Eduardo Baptista

PEKÍN, 14 feb (Reuters) - ByteDance lanzó su modelo Doubao 2.0, una actualización de la aplicación de inteligencia artificial más utilizada del país, informó la empresa china el sábado.

ByteDance es una de las varias compañías chinas que esperan generar expectación en el extranjero y en el país en torno a sus nuevos modelos de inteligencia artificial durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comienzan el domingo, cuando cientos de millones de chinos participan en reuniones familiares en sus lugares de origen.

La empresa, al igual que su rival Alibaba, se vio sorprendida por el meteórico ascenso a la fama mundial de DeepSeek durante el Festival de primavera boreal del año pasado, cuando Silicon Valley y los inversores de todo el mundo se quedaron impactados por cómo una empresa china había creado un modelo comparable al mejor de OpenAI, pero aparentemente desarrollado a una fracción del costo.

El lanzamiento de Doubao 2.0, antes de un nuevo y muy esperado modelo de DeepSeek, probablemente tenga como objetivo evitar que se repita ese escenario.

El modelo de inteligencia artificial para la generación de videos que ByteDance lanzó el jueves, Seedance 2.0, ya ha sido comparado con el éxito de DeepSeek el año pasado, tras hacerse viral en las redes sociales chinas y recibir elogios en el extranjero en plataformas como X, incluso de su propietario, Elon Musk.

Doubao 2.0 está posicionado para la "era de los agentes", en la que se espera que los modelos de inteligencia artificial ejecuten tareas complejas del mundo real en lugar de limitarse a responder preguntas, según ha declarado ByteDance en un comunicado.

La versión pro del modelo incluye capacidades de razonamiento complejo y ejecución de tareas en varios pasos que igualan a GPT 5.2 de OpenAI y Gemini 3 Pro de Google, al tiempo que reduce los costos de uso en aproximadamente un orden de magnitud, según la empresa.

"Esta ventaja en cuanto a costos será aún más crucial, ya que las tareas complejas del mundo real implican una inferencia a gran escala y una generación de múltiples pasos que consumirán una enorme cantidad de tokens", dijo ByteDance, refiriéndose a la unidad de datos procesada por un modelo de inteligencia artificial.

Doubao lidera todas las aplicaciones de chatbot de inteligencia artificial en China con 155 millones de usuarios activos semanales, seguido de DeepSeek con 81,6 millones, según los datos más recientes del proveedor de información QuestMobile, publicados a finales de diciembre.

Pero el lanzamiento de Doubao 2.0 podría ayudar a ByteDance a defenderse de la reciente presión de sus competidores nacionales.

El 6 de febrero, Alibaba anunció que iba a gastar 3.000 millones de yuanes (US$400 millones) en una campaña de reparto de cupones para atraer a más usuarios a su aplicación de inteligencia artificial Qwen, permitiéndoles utilizar los incentivos para comprar comida y bebida directamente en el chatbot.

Esto provocó que los usuarios activos diarios de Qwen se dispararan de 7 millones a 58 millones, solo 23 millones menos que las cifras de Doubao en el mismo día, según QuestMobile. (Reporte de Eduardo Baptista; Reporte adicional de Kevin Yao; edición de Muralikumar Anantharaman; edición en Español de Manuel Farías)