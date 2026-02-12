China califica al presidente de Taiwán de "creador de crisis e instigador de guerras"

China calificó este jueves al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "creador de crisis e instigador de guerras" después de que este advirtiera en una entrevista con la AFP que Pekín apuntaría a países vecinos si logra tomar esa isla autónoma que reclama como propia

En su primera conversación con una agencia internacional de noticias desde que asumió el cargo en mayo de 2024, Lai avisó que si China se apodera de Taiwán, Pekín se volvería "más agresiva" y dirigiría sus "ambiciones expansionistas" hacia Japón, Filipinas y otras zonas de la región indopacífica

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino acusó a Lai de provocar y lo tachó de "instigador de guerras"

"Las declaraciones de Lai Ching-te han puesto de manifiesto una vez más su obstinada naturaleza independentista, lo que demuestra plenamente que es un perturbador de la paz, un creador de crisis e instigador de guerras", dijo el portavoz de la Cancillería, Lin Jian, en su rueda de prensa habitual

"No importa lo que Lai Ching-te diga o haga, no puede cambiar el hecho histórico y legal de que Taiwán es parte del territorio de China", defendió

China considera que la isla forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para ponerla bajo su control

Taiwán ha intensificado sus esfuerzos para reforzar los lazos económicos y de seguridad con Europa, su tercer mercado de exportación, en un momento en el que se han planteado dudas sobre la voluntad de su aliado Estados Unidos de defenderla frente a un eventual ataque chino

En su entrevista con la AFP, Lai pidió una mayor cooperación en materia de defensa e inteligencia artificial entre Taiwán y Europa

Taipéi, que elabora casi todos los semiconductores más avanzados del mundo, también apoyará a sus empresas de chips que inviertan en el extranjero, incluido territorio europeo, afirmó

La concentración de la fabricación de procesadores en Taiwán se ha considerado durante mucho tiempo una posible protección contra un ataque de China, y un incentivo para que Washington la defienda

En respuesta, la Cancillería china insistió en que los esfuerzos por impulsar la cooperación entre Taiwán y Europa serían inútiles como medio para defender la isla

"Buscar la independencia apoyándose en el apoyo extranjero y utilizando la fuerza para rechazar la reunificación son actos de auténtica locura, condenados al fracaso", dijo el vocero Lin a los periodistas

Aunque Taiwán ha gastado miles de millones de dólares en mejorar su ejército en la última década, sigue bajo la presión de Washington para que haga más en ese ámbito y para que sus fabricantes de semiconductores aumenten su producción en territorio estadounidense