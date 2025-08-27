China califica de “irrazonables” las conversaciones trilaterales sobre desarme nuclear con EEUU y Rusia

PEKÍN, 27 ago (Reuters) - China dijo el miércoles que es "irrazonable y poco realista" pedir al país que se una a las negociaciones de desarme nuclear con Estados Unidos y Rusia.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, hizo estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había discutido el control de armas nucleares con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que quería que China también participara.

"Las fuerzas nucleares de China y Estados Unidos no están en absoluto al mismo nivel y el entorno de seguridad estratégica y las políticas nucleares de los dos países son totalmente diferentes", dijo Guo.

China aplica una política de no ser el primero en utilizar las armas nucleares y una estrategia nuclear de autodefensa, afirmó, y añadió que Pekín no participará en una carrera armamentística con ningún otro país.

"Los países con los mayores arsenales nucleares deben cumplir seriamente con sus responsabilidades prioritarias especiales para el desarme nuclear", dijo Guo.

Trump dijo a los periodistas el lunes, antes de su reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que "una de las cosas que estamos tratando de hacer con Rusia y con China es la desnuclearización y es muy importante".

"Creo que la desnuclearización (...) es un gran objetivo, pero Rusia está dispuesta a hacerlo, y creo que China también va a estar dispuesta a hacerlo. No podemos permitir que proliferen las armas nucleares. Tenemos que acabar con las armas nucleares. Su poder es demasiado grande", dijo Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia dijo el mes pasado que China suscribiría un tratado del Sudeste Asiático que prohíba las armas nucleares en la región tan pronto como esté lista toda la documentación. (Información de Colleen Howe y la redacción de Pekín; edición de Muralikumar Anantharaman y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)