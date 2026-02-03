China califica de "vergonzosa y patética" sentencia de corte panameña sobre puertos de CK Hutchison

PEKÍN, 3 feb (Reuters) - China calificó el martes ⁠de "absurda, vergonzosa ⁠y patética" la sentencia del tribunal supremo panameño que anula ⁠los ‌contratos de ​CK Hutchison para operar dos puertos ​del Canal de Panamá, y ‌se comprometió a defender ‌los intereses de ​las empresas chinas.

La semana pasada, la máxima corte de Panamá anuló los contratos que Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison, tenía desde la década ⁠de 1990 para operar terminales de contenedores, ​lo que empaña la propuesta de venta de los puertos por 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping ⁠Company (MSC).

"La sentencia ignoró los hechos, violó la ​confianza y daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas ‍de Hong Kong, China", según un comunicado publicado por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China en ​su cuenta de redes sociales. (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo, editado en español por Javier ‍Leira y Raúl Cortés Fernández)