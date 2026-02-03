China califica de "vergonzosa y patética" sentencia de corte panameña sobre puertos de CK Hutchison
PEKÍN, 3 feb (Reuters) - China calificó el martes de "absurda, vergonzosa y patética" la sentencia del tribunal supremo panameño que anula los contratos de CK Hutchison para operar dos puertos del Canal de Panamá, y se comprometió a defender los intereses de las empresas chinas.
La semana pasada, la máxima corte de Panamá anuló los contratos que Panama Ports Company, una filial de CK Hutchison, tenía desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores, lo que empaña la propuesta de venta de los puertos por 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).
"La sentencia ignoró los hechos, violó la confianza y daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas de Hong Kong, China", según un comunicado publicado por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China en su cuenta de redes sociales. (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo, editado en español por Javier Leira y Raúl Cortés Fernández)