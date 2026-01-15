China califica visita de Carney como "punto de inflexión" en las tensas relaciones con Canadá

El jefe de la diplomacia china aseguró este jueves que la visita que lleva a cabo el primer ministro canadiense, Mark Carney, a Pekín marca un "punto de inflexión" en las prolongadas tensiones bilaterales.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron en 2018 cuando Canadá detuvo a la hija del fundador del gigante tecnológico Huawei por orden de Estados Unidos y China respondió con la detención de dos canadienses acusados de espionaje.

En los años siguientes, ambos países impusieron aranceles recíprocos a sus exportaciones, mientras Pekín recibió acusaciones de interferir en las elecciones canadienses.

Esta primera visita de un líder canadiense a la capital china en ocho años es además "un momento simbólico para la relación entre ambos países", afirmó el jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en un comunicado difundido por su oficina.

"Los líderes de ambos países celebrarán reuniones y conversaciones, lo que creo que abrirá nuevas perspectivas para las relaciones bilaterales", añadió.

Carney también ha dicho que los intercambios con el gigante asiático están cambiando, mientras se aleja de su tradicional aliado, Estados Unidos.

Tras los agresivos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes canadienses, Carney ha tratado de reducir la dependencia económica de su vecino y principal mercado.

Imágenes de los medios de comunicación estatales chinos mostraron la llegada de Carney a Pekín para su visita de Estado de cuatro días a última hora del miércoles, donde fue recibido con una alfombra roja.

Tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, entre otros líderes gubernamentales y empresariales, para mantener conversaciones comerciales.

La última vez que los líderes chinos y canadienses se reunieron formalmente fue cuando el entonces primer ministro, Justin Trudeau, visitó Pekín en 2017.

Sin embargo, ha habido señales de un acercamiento bajo el mandato de su sucesor, Carney, quien se entrevistó con Xi al margen de la cumbre de la APEC en octubre en Corea del Sur.