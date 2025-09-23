China cancela clases y vuelos mientras se prepara para uno de los tifones más fuertes en años

HONG KONG (AP) — Ciudades del sur de China redujeron el martes muchos aspectos de la vida diaria con el cierre de escuelas y negocios y la cancelación de vuelos mientras la región se prepara para la llegada de uno de los tifones más fuertes en años, que ya ha cobrado tres vidas y obligó al desplazamiento de miles de personas en Filipinas.

Se tiene previsto que el Súper Tifón Ragasa, que tiene vientos máximos sostenidos de unos 230 km/h (143 mph), se desplace en dirección oeste-noroeste a unos 22 km/h (14 mph) a través de la parte norte del mar de China Meridional y se acerque a la costa de la provincia de Guangdong, la potencia económica del sur de China, de acuerdo con el observatorio de Hong Kong.

El Centro Meteorológico Nacional de China pronosticó que el tifón toque tierra el miércoles entre la ciudad de Shenzhen y el condado de Xuwen, en la provincia de Guangdong.

Después de emitir alertas de fuertes vientos, el observatorio en Hong Kong emitirá la señal de advertencia de tormenta N° 8, la tercera más elevada en el sistema de alerta de la ciudad. Evaluará la necesidad de actualizar la señal el martes por la noche o el miércoles por la mañana.

La ciudad categoriza los ciclones tropicales cuyos vientos máximos sostenidos cerca del centro alcancen velocidades mínimas de 185 km/h (115 mph) como súper tifones, para que los residentes estén más atentos ante la llegada de tormentas más intensas.

Se pronostica que el nivel del agua aumente alrededor de dos metros (6,5 pies) sobre las áreas costeras de Hong Kong el miércoles por la mañana, mientras que el nivel máximo del agua en algunas zonas podría alcanzar de cuatro a cinco metros (13,1 a 16,4 pies) por encima del nivel más bajo del mar.

El gobierno dijo que los niveles del agua podrían ser similares a los que se registraron durante el paso del tifón Hato en 2017 y el tifón Mangkhut en 2018 —los cuales se calcula que causaron pérdidas económicas a la ciudad por encima de los 1000 millones de dólares de Hong Kong (US$154 millones) y 4600 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de US$590 millones), respectivamente.

Los residentes de zonas propensas a inundaciones ya han colocado sacos de arena y barreras en sus puertas, mientras que otros han puesto cinta adhesiva sobre ventanas y puertas de vidrio en anticipación a la llegada de fuertes vientos. Muchas personas se abastecieron de alimentos y suministros diarios el lunes, mientras algunos vendedores informaban que sus productos se estaban agotando rápidamente.

Las escuelas fueron cerradas en Hong Kong y la ciudad vecina de Macao. Otras ciudades como Shenzhen y Foshan, en la provincia de Guangdong, y Haikou, en la provincia de Hainan, ordenaron que las clases fueran canceladas y la operación de otros negocios y servicios de transporte fuera suspendida gradualmente.

Cientos de vuelos fueron cancelados en Hong Kong.

El aeropuerto de Shenzhen detendrá todos los vuelos a partir de la noche del martes. El gobierno de Macao activó su mecanismo de respuesta de emergencia debido a los pronósticos que indican que Ragasa pasará a 100 kilómetros (62 millas) al sur de la ciudad la mañana del miércoles.

En Filipinas, Ragasa causó la muerte de al menos tres personas, otras cinco fueron reportadas como desaparecidas y más de 17.500 se vieron obligadas a desplazarse debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por la tormenta más poderosa que ha golpeado al archipiélago este año, según la agencia de respuesta a desastres y funcionarios provinciales de Filipinas.

Entre los muertos había un hombre de 74 años que falleció camino al hospital después de quedar en uno de los cuatro vehículos que quedaron sepultados por un deslizamiento de tierra sobre un camino el lunes en la localidad montañosa de Tuba, en la provincia de Benguet, informaron las autoridades.

Otros dos habitantes murieron en la tormenta, incluido un residente del poblado de Calayan, un grupo de islas frente a la provincia norteña de Cagayán donde el súper tifón tocó tierra el lunes, indicaron los funcionarios sin proporcionar detalles.

Ragasa, que en tagalo significa "avalancha", obligó al gobierno filipino a cerrar escuelas y oficinas gubernamentales el lunes en la densamente poblada región de la capital y 29 provincias del norte del país. Se prohibió a las embarcaciones de pesca y ferries aventurarse en mares muy agitados y se cancelaron vuelos nacionales.

____

Jim Gomez en Manila, Filipinas contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.