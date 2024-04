China cancela grandes compras de maíz ucraniano, dicen operadores

KIEV/HAMBURGO, 11 abr (Reuters) - Compradores chinos han cancelado envíos de maíz para pienso de origen ucraniano de varios cientos de miles de toneladas métricas, informaron el jueves operadores.

Los volúmenes exactos no estaban claros, pero algunos operadores hablaron de unas 300.000 toneladas canceladas en hasta cinco cargamentos de buques Panamax que habían sido comprados previamente para su envío en abril/mayo. La mayoría de las cancelaciones se produjeron en las dos últimas semanas, según los operadores.

Los envíos Panamax de China a Ucrania suelen ser de unas 60.000 toneladas métricas.

Un operador alemán, que habló bajo condición de anonimato, dijo que se entendía que China estaba tratando de limitar las importaciones de maíz para apoyar a sus agricultores "frente a los bajos precios actuales".

Ucrania es uno de los principales proveedores de maíz de China. En total, Ucrania podría exportar 600.000 toneladas de maíz al gigante asiático en abril y 400.000 toneladas en mayo, informaron el miércoles intermediarios ucranianos.

Una fuente ucraniana familiarizada con el asunto dijo que el consumo chino estaba cayendo en momentos en que los almacenes estaban llenos y que la reticencia a importar no sólo se aplicaba al grano ucraniano.

"Parece que se ha aconsejado a las empresas que no cumplan los contratos, pero esto no sólo se aplica a Ucrania, sino a todos los suministros en general", dijo la fuente, que tampoco pudo ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente del tema.

China canceló compras de cerca de 1 millón de toneladas de trigo australiano y 500.000 toneladas de trigo estadounidense, en parte debido a la caída de los precios y a un menor ritmo de crecimiento económico, afirmaron operadores en marzo.

Los precios del maíz se mantienen cerca de los mínimos de tres años alcanzados a mediados de febrero, ya que se espera que los inventarios estadounidenses sean elevados. (Reporte de Pavel Polityuk en Kiev y Michael Hogan en Hamburgo, información adicional de Gus Trompiz en París. Editado en español por Javier Leira)