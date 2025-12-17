China cancela la compra de trigo blanco estadounidense, según el USDA

CHICAGO, EEUU, 17 dic (Reuters) - Exportadores cancelaron ventas de 132.000 toneladas métricas de trigo blanco estadounidense a China, dijo el miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un momento de abundancia de suministros en el mundo.

Los agricultores y comerciantes estadounidenses han observado de cerca la demanda china de productos agrícolas estadounidenses desde que el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping alcanzaron una tregua comercial a finales de octubre.

El USDA informó en noviembre de las primeras ventas de trigo estadounidense a China en más de un año.

La razón de la cancelación no se conocía, pero comerciantes dijeron que el trigo argentino estaba disponible a precios más bajos.

Se prevé que la cosecha de trigo de Argentina en 2025/26 alcance la cifra récord de 27,7 millones de toneladas métricas, informó la Bolsa de Cereales de Rosario la semana pasada. Los abundantes suministros mundiales se han cernido sobre los precios del trigo estadounidense, y los futuros del trigo de la Bolsa de Chicago tocaron el miércoles su nivel más bajo desde el 23 de octubre.

La agencia también informó de ventas de soja estadounidense a China y a compradores desconocidos y de maíz estadounidense a México. (Reportaje de Tom Polansek; edición en español de Javier López de Lérida)