China celebra la ceremonia del Día Nacional en aguas de un atolón reclamado por Filipinas

PEKÍN, 1 oct (Reuters) - La guardia costera china celebró una ceremonia de izado de bandera en un barco en aguas del disputado banco de arena Scarborough, en la que prometió "montar guardia" sobre el atolón, uno de los principales focos de enfrentamientos diplomáticos y marítimos con Filipinas.

Ambos países reclaman este accidente triangular en la concurrida vía navegable del mar de China Meridional, pero en la práctica está bajo el control de Pekín. En septiembre, China enfureció a Manila con un plan para crear allí una reserva natural "nacional".

Los guardacostas, en formación en la cubierta trasera del patrullero Dahao (3304), al izar la bandera china, según muestra un vídeo publicado el miércoles por los guardacostas en Douyin, conocido como TikTok fuera de China.

"Montamos guardia sobre estas aguas azules, asegurando a la nación nuestro compromiso inquebrantable", se leía en los subtítulos del vídeo.

La guardia costera filipina no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios el miércoles.

En 2012, China se hizo con el control del banco de arena tras un enfrentamiento con Filipinas y, desde entonces, ha mantenido allí un despliegue de guardacostas y arrastreros pesqueros.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje emitió un fallo histórico sobre el mar de China Meridional a favor de Manila, pero la determinación de la soberanía sobre el banco no entraba en el ámbito de la decisión.

La sentencia sostenía que el bloqueo de Pekín violaba el derecho internacional, ya que se trataba de un caladero tradicional para varios países, entre ellos Filipinas y Vietnam.

En los últimos años se han producido incidentes cerca del banco de arena, como el uso de cañones de agua, embestidas contra embarcaciones y maniobras de la guardia costera china que Filipinas considera peligrosamente cercanas, mientras aviones de combate han seguido de cerca a aeronaves filipinas sobre el lugar.

Ambas partes se acusan mutuamente de provocación e intrusión, aunque ninguno de los enfrentamientos ha desembocado en un conflicto armado.

El buque CCG 3304 ya había sido denunciado por la guardia costera filipina por su "presencia ilegal" en el banco de arena, que China denomina isla de Huangyan, mientras que en Filipinas se conoce como banco de arena de Panatag. (Información de Ryan Woo; Información adicional de Karen Lema en Manila; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)