China celebra una mesa redonda con empresas alemanas

PEKÍN, 13 feb (Reuters) - El Ministerio de Comercio de China se reunió con representantes de más de 60 empresas y organizaciones alemanas, entre ellas BASF, BMW Group y Bayer, según informó el viernes, y añadió que ambos países están comprometidos con un entorno empresarial justo y estable.

La reunión del jueves fue presidida por Ling Ji, viceministro de Comercio de China, y contó con la participación de la Cámara de Comercio Alemana y responsables del Ministerio de Comercio de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual y la Administración del Ciberespacio de China.

China respondió activamente a las preocupaciones de las empresas alemanas en materia de contratación pública, protección de la propiedad intelectual y optimización del entorno empresarial, según informó el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Ling dijo que China "ampliará con firmeza la apertura de alto nivel y seguirá promoviendo un desarrollo de alta calidad, lo que supondrá enormes oportunidades para el comercio y la cooperación económica entre China y Alemania".

Ambos países tienen un importante potencial de cooperación en materia de innovación, desarrollo ecológico y la era digital, y esperan que las empresas alemanas aumenten las exportaciones de productos y tecnologías de alta calidad a China, dijo. (Información de la redacción de Pekín; redacción de Farah Master; edición de Muralikumar Anantharaman y Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)