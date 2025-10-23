China centra su nuevo plan económico en acelerar la autosuficiencia en ciencia y tecnología

BEIJING (AP) — El Partido Comunista, que gobierna China, afirmó el jueves que se centraría en acelerar su autosuficiencia en ciencia y tecnología ante los cambios "profundos y complejos" y el aumento de la "incertidumbre".

El anuncio se realizó en un comunicado al final de una reunión de cuatro días sobre el próximo plan económico quinquenal del partido para el país.

China también anunció el reemplazo para el puesto de su segundo general de más alto rango, mientras el Partido Comunista concluía su cuarto pleno.

El Comité Central del Partido Comunista nombró a Zhang Shengmin vicepresidente de la Comisión Militar Central después de que su predecesor fuera expulsado del Partido Comunista. Zhang ya es miembro de la comisión y ostenta el rango de general en la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.