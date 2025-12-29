China.- China anuncia maniobras militares alrededor de Taiwán a modo de "advertencia contra fuerzas separatistas"

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de China llevará a cabo maniobras militares esta semana en las proximidades de Taiwán en "una severa advertencia contra fuerzas separatistas", según ha anunciado el Comando de Operaciones Oriental. Así lo ha afirmado su portavoz, el coronel Shi Yi, quien ha presentado la denominada "Misión Justicia 2025", unas operaciones que constituyen "una seria advertencia a fuerzas separatistas que promueven la 'independencia de Taiwán'". Se trata, ha defendido, de "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y mantener la unidad nacional". "El ejercicio tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de combate conjunto de las tropas del comando", ha subrayado el Ministerio de Defensa, que ha publicado las declaraciones extendiendo la citada advertencia a "fuerzas externas de interferencia". Según ha adelantado Shi, las maniobras tendrán lugar "en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla". Estos ejercicios estarán centrados en el "combate marítimo-aéreo", en la "toma conjunta de la superioridad", en el "bloqueo de puertos y áreas clave" y en la "disuasión integral fuera del archipiélago", ha indicado. TAIWÁN CONDENA LA "INTIMIDACIÓN MILITAR" En respuesta, la portavoz de la oficina presidencial de Taiwán, Karen Kuo, ha aseverado a través de Facebook que "esta acción de China no solo socava flagrantemente la seguridad y la estabilidad del Estrecho de Taiwán y la región del Indopacífico, sino que también desafía abiertamente el Derecho Internacional y el orden internacional". "Taiwán expresa su enérgica condena al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y su uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos", ha subrayado en un texto en el que ha destacado que las Fuerzas Armadas taiwanesas están "plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación y su pueblo", que "puede estar tranquilo". Asimismo, la portavoz ha instado a Pekín a "actuar con racionalidad y moderación, cesar de inmediato sus provocaciones irresponsables y abstenerse de malinterpretar la situación y convertirse en alborotadores que socaven la paz regional". "El Gobierno taiwanés también seguirá trabajando estrechamente con todas las partes de la región para garantizar conjuntamente un orden internacional basado en normas y salvaguardar la paz, la estabilidad y la seguridad en el Indopacífico", ha concluido.