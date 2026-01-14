China cierra 2025 con un superávit récord US$1,2 billones pese a los aranceles de Trump

Por Joe Cash y Xiuhao Chen

PEKÍN, 14 ene (Reuters) - China informó el miércoles de un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de US$ en 2025, impulsado por el auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses, mientras los productores trataban de ampliar su escala global para defenderse de la presión constante del Gobierno de Donald Trump.

El impulso de los dirigentes para que las empresas chinas se diversifiquen más allá del principal mercado de consumo del mundo, centrando su atención en el sudeste asiático, África y América Latina, ha amortiguado el impacto de los aranceles estadounidenses y la intensificación de las fricciones comerciales, tecnológicas y geopolíticas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

"La economía de China sigue siendo extraordinariamente competitiva", dijo Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC. "Si bien esto se debe a las ganancias en productividad y la creciente sofisticación tecnológica de los fabricantes chinos, también se debe a la débil demanda interna y el exceso de capacidad concomitante."

De cara a 2026, Pekín tiene ante sí numerosos retos, como desviar las preocupaciones de un número cada vez mayor de capitales mundiales sobre las prácticas comerciales y el exceso de capacidad de China, así como su excesiva dependencia de productos chinos clave.

Una de las cuestiones principales a las que se enfrentan los dirigentes es cuánto tiempo podrá seguir la economía del país, que mueve 19 billones de US$, contrarrestando la caída del sector inmobiliario y la atonía de la demanda interna mediante la exportación de productos cada vez más baratos a otros mercados.

"El aumento de los superávits comerciales chinos podría provocar tensiones con los socios comerciales, especialmente con aquellos que dependen de las exportaciones manufactureras", dijo Neumann.

El superávit comercial anual de la potencia manufacturera ascendió a 1,189 billones de US$, una cifra equiparable al PIB de una de las 20 principales economías mundiales, como Arabia Saudí, según datos de aduanas publicados el miércoles, tras haber superado por primera vez en noviembre el umbral del billón de US$.

"Con unos socios comerciales más diversificados, la capacidad (de China) para hacer frente a los riesgos ha aumentado considerablemente", dijo Wang Jun, viceministro de Aduanas, en una rueda de prensa posterior a la publicación de los datos.

Los envíos al exterior de la segunda economía mundial crecieron un 6,6% interanual en diciembre, frente al 5,9% de noviembre. Los economistas consultados por Reuters esperaban un aumento del 3,0%.

Las importaciones subieron un 5,7%, tras un repunte del 1,9% el mes anterior, y también superaron la previsión de un aumento del 0,9%.

"El fuerte crecimiento de las exportaciones ayuda a mitigar la débil demanda interna", dijo Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management.

"En combinación con el auge del mercado bursátil y la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y China, es probable que el Gobierno mantenga sin cambios la orientación de la política macroeconómica al menos en el primer trimestre".

EXPORTACIONES SUBEN Y CHINA SE PREPARA PARA GANAR MÁS CUOTA MUNDIAL

El yuan chino se mantenía estable tras estos datos favorables, aunque los inversores en renta variable acogieron con satisfacción las cifras esperanzadoras. El índice de referencia Shanghai Composite y el índice CSI300 subían más de un 1% en las operaciones matinales.

Los superávits comerciales mensuales del gigante económico asiático superaron los 100.000 millones de US$ siete veces el año pasado, en parte apuntalados por un yuan debilitado, frente a solo una vez en 2024, lo que pone de manifiesto que las acciones de Trump apenas han afectado al comercio más amplio de China con el resto del mundo, incluso si ha frenado los envíos a Estados Unidos.

Las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 20% en US$ en 2025, mientras que las importaciones procedentes de la primera economía mundial se redujeron un 14,6%. Las fábricas chinas lograron abrirse paso en otros mercados: las exportaciones a África aumentaron un 25,8% y las destinadas al bloque ASEAN de países del sudeste asiático, un 13,4%. Los envíos a la UE crecieron un 8,4%.

Las exportaciones de tierras raras de China en 2025 alcanzaron su nivel más alto desde al menos 2014, a pesar de que Pekín comenzó a restringir los envíos de varios elementos medios y pesados a partir de abril, una iniciativa que los analistas interpretaron como un intento de mostrar su influencia sobre Washington mientras los negociadores discutían sobre las compras de soja, un posible acuerdo sobre los aviones Boeing y el futuro de las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

El país, principal importador agrícola del mundo, compró un volumen récord de soja en 2025, impulsado por un fuerte aumento de los envíos desde Sudamérica, ya que los compradores chinos se mantuvieron al margen de los cultivos estadounidenses durante gran parte del año debido a las tensiones comerciales.

(Reporte de Xiuhao Chen y Joe Cash; reporte adicional de Winni Zhou en Shanghái; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Tomás Cobos)