China CNMC planea almacenar metales raros y preciosos

LONDRES, 14 oct (Reuters) - China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) está preparando la creación de tres reservas de metales raros, preciosos y metales "dispersos" con una baja concentración en la corteza terrestre, dijo el martes su vicedirector general.

"Estamos planeando hacerlo", dijo a Reuters Fan Wei, subdirector general de la minera estatal, durante el Foro de Metales No Ferrosos de China, que forma parte de la reunión anual de la Semana de la Bolsa de Metales de Londres.

En su presentación en el foro, Fan dijo que la CNMC planeaba dar prioridad al desarrollo de 14 tipos de metales, incluidos el tantalio, el niobio, el berilio, los metales del grupo del platino y el indio.

Fan dijo que aún no había detalles sobre la ubicación preferida o las capacidades de las reservas.

Las declaraciones de Fan se conocen cuando se intensifica la competencia por los minerales críticos, muy apreciados por su uso en electrónica de consumo y aplicaciones de defensa, y en el que los nuevos controles chinos a la exportación de tierras raras provocan tensiones con Estados Unidos.

China es, con diferencia, el principal productor mundial de metales de tierras raras.

Según Fan, los metales procederán de todo el mundo y la CNMC tiene previsto construir instalaciones de reciclaje. Fuera de China, la CNMC posee activos mineros en Zambia y la República Democrática del Congo. (Reporte de Tom Daly y Amy Lv; Edición de Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)