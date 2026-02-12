China combatirá contenidos contrarios al matrimonio en redes sociales durante Año Nuevo lunar

El principal regulador de internet en China anunció este jueves que lanzará una campaña durante las festividades del Año Nuevo lunar para combatir los contenidos en las redes sociales que considere como problemáticos, incluidas publicaciones que aticen el miedo al matrimonio o a tener hijos.

El gobierno chino intenta impulsar la natalidad para evitar una crisis demográfica a medida que su población envejece, ya que los jóvenes chinos están retrasando o renunciando a tener hijos.

La gran reunión familiar para esta fiesta —que es la más importante del calendario chino y que comienza el 17 de febrero— implica para muchas personas un interrogatorio sobre su situación sentimental, sus prospectos de matrimonio y de procrear. Esta escena está plasmada en películas, libros y artículos, y cada año también en publicaciones en internet.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) indicó en un comunicado que contenidos que inciten al antagonismo de género, y exageren el miedo al matrimonio o la ansiedad por el parto, como ejemplos de publicaciones que "incitan maliciosamente a emociones negativas" y que deben ser eliminados por las plataformas de redes sociales.

Esta campaña de un mes de duración tiene como objetivo crear un "ambiente festivo, pacífico y positivo en internet para el Año Nuevo chino".

El regulador informó que instará a las principales plataformas de redes sociales a crear grupos de trabajo, reforzar su personal y aumentar las revisiones, especialmente durante los días festivos.

Las plataformas que alojen contenidos considerados como inaceptables serán investigadas y sancionadas, añadió la autoridad.

El regulador también señaló que combatirá los contenidos generados masivamente por IA que "exageren los conflictos familiares y los enfrentamientos intergeneracionales, como el 'favoritismo parental', los 'conflictos entre suegras y nueras' y las 'peleas entre hermanos'", con el único propósito de generar tráfico.

El gobierno chino exige a las redes sociales que moderen los contenidos y la CAC se desempeña como máxima autoridad a la hora de transmitir las normas y supervisar su aplicación.