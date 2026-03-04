China: comenzó cónclave político con la mirada en economía y en defensa

Por ese motivo, mientras caía una intensa nevada, la Plaza de Tiananmén permanecía blindada, con barreras, mayor seguridad y agentes uniformados y vestidos de civil patrullando las avenidas que rodean el Gran Palacio del Pueblo.

Mientras tanto, miles de delegados llegaron al evento político más importante del año.

Los autobuses transportaban a representantes de todas las provincias, quienes pasaban por el control de seguridad en fila ordenada, algunos con los trajes oscuros tradicionales y alfileres rojos, otros con ropas tradicionales de minorías étnicas, bordados y coloridos tocados que resaltan contra el cielo blanco de la mañana.

La banda militar acompañaba la entrada de los líderes y el público se ponía de pie en un aplauso unánime.

El presidente Xi Jinping, en tanto, hojeaba documentos, tomaba notas y luego alzaba su taza de té con un sorbo moderado.

Sus asesores rellenaban discretamente la vajilla alineada sobre las mesas.

Así comenzó la sesión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el órgano que reúne a más de dos mil delegados, provenientes no solo de las filas del partido, sino también de diversos sectores de la sociedad civil.

El momento decisivo será la apertura de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, que cuenta con casi tres mil delegados que representan a provincias, regiones autónomas, departamentos gubernamentales y las fuerzas armadas.

Desde el podio del Gran Salón, el primer ministro Li Qiang presentará el informe de labores del gobierno.

La atención se centrará en el anuncio del objetivo de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026, junto con el déficit, la inflación, las medidas de apoyo al consumo y a las empresas privadas, el desarrollo tecnológico y el gasto en defensa.

En 2025, la economía creció un 5%, en línea con el objetivo oficial.

Para este año, los analistas prevén un objetivo de entre el 4,5% y el 5%, y varias provincias ya revisaron a la baja sus objetivos en las últimas semanas.

La débil demanda interna y la disminución de la población por tercer año consecutivo siguen siendo factores a considerar.

Los líderes enfatizaron la necesidad de generar nueva demanda a través de nueva oferta, con medidas innovadoras que, sin embargo, según los observadores, siguen estando subordinadas a la estabilidad.

El nuevo Plan Quinquenal 2026-2030, cuyas directrices ya se publicaron en octubre, se centrará en la fabricación de alta tecnología, la transición ecológica y la resiliencia de la cadena de suministro.

En los últimos años, Pekín invirtió miles de millones en robótica y presenció el rápido crecimiento de nuevas empresas de inteligencia artificial.

También se espera el anuncio del presupuesto de defensa, tras los aumentos anuales del 7,2% a partir de 2023.

Las sesiones comienzan con la intensificación de la campaña anticorrupción por parte de los líderes, especialmente en el ejército.

Entre los afectados se encuentran Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, y Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor Conjunto, así como el ministro de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi, y diecinueve funcionarios, incluidos nueve militares.

La Asamblea también deberá considerar leyes sobre cuidado infantil, asistencia social y seguro médico, así como un proyecto de ley sobre unidad étnica.

Sin embargo, las decisiones ya fueron tomadas por Xi y el partido. (ANSA)