China cometió "error" al restringir las tierras raras, dice jefe del Tesoro de EEUU

La decisión de China de imponer restricciones a la exportación de tierras raras fue un "error" y puso de manifiesto su capacidad de utilizarlas como herramienta coercitiva, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista publicada este sábado.

Pekín anunció en octubre sus nuevos controles sobre esos materiales considerados fundamentales para industrias como la automotriz, la defensa o la electrónica de consumo.

Esas medidas fueron un punto de fricción importante en las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington, si bien China finalmente anunció su suspensión tras una esperada reunión esta semana en Corea del Sur entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

En una entrevista con el diario Financial Times, Bessent afirmó: "China alertó a todo el mundo del peligro. Han cometido un verdadero error".

"Una cosa es poner la pistola sobre la mesa y otra muy distinta es disparar al aire", señaló el funcionario.

Xi y Trump se vieron cara a cara el jueves al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y acordaron apaciguar su disputa comercial.

Tras las conversaciones, China afirmó que congelará durante un año ciertas restricciones a la exportación, incluidas las relativas a los materiales de tierras raras.

Esos controles habían sacudido los mercados y entorpecido las cadenas de suministro en este sector estratégico, una fuente clave de influencia internacional para Pekín.

Bessent dijo al Financial Times que China no podrá volver a tomar la misma medida: "Tenemos medidas para contrarrestar".

"Creo que los dirigentes chinos se alarmaron ligeramente por la reacción mundial a sus restricciones a la exportación", aseguró.

