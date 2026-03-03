China: Comienzan las "Dos sesiones", cita clave política

La cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Cppcc se celebrará del 4 al 11 de marzo en el Gran Palacio del Pueblo, en el corazón de la capital.

Posteriormente, el jueves, arrancarán las deliberaciones de la Npc, encargada de examinar y aprobar las principales directrices políticas y económicas del país.

El momento central será el discurso del primer ministro, Li Qiang, quien presentará el informe de trabajo del Gobierno con el anuncio de la meta de crecimiento para 2026 y las líneas de acción para sostenerla, en un contexto de fuerte incertidumbre global y de competencia estratégica con Estados Unidos.

Se espera que el énfasis esté puesto en el fortalecimiento de la demanda interna, la innovación tecnológica y la diversificación de los mercados de exportación.

También se aguarda la presentación del nuevo Plan Quinquenal 2026-2030, que delineará las prioridades del desarrollo nacional, con foco en inteligencia artificial de nueva generación, manufactura avanzada y seguridad energética y de recursos.

El documento ofrecerá señales sobre la visión de "crecimiento de alta calidad" impulsada por el liderazgo chino y los sectores considerados estratégicos para la autosuficiencia tecnológica.

En materia de defensa, Pekín prevé anunciar un nuevo aumento del presupuesto militar, en línea con el incremento del 7,2% registrado en los últimos tres años. El nivel del gasto será seguido de cerca en medio de las tensiones en el Mar de China Meridional y en torno a Taiwán, así como del complejo escenario geopolítico internacional.

Las sesiones contarán con la participación de miles de delegados de todo el país, incluidos representantes de Hong Kong, Macao y Taiwán en el marco de la Cppcc. Las votaciones son tradicionalmente vistas como una ratificación de decisiones ya adoptadas por la cúpula del Partido.

En Pekín rigen máximas medidas de seguridad, con controles reforzados y restricciones al tránsito. Por tercer año consecutivo, no está prevista la habitual conferencia de prensa de cierre del primer ministro. (ANSA).