China compra al menos 10 cargamentos de soja de EEUU en nuevos acuerdos, según fuentes

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 26 nov (Reuters) - China compró al menos 10 cargamentos de soja estadounidense por valor de unos US$300 millones en contratos firmados desde el martes, dijeron dos operadores con conocimiento de los acuerdos, un día después de que los presidentes de ambos países hablaran por teléfono.

Las compras de los volúmenes inusualmente grandes amplían una oleada de compras chinas tras el reciente deshielo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó las relaciones con China de "extremadamente sólidas" tras una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, el lunes.

que había presionado a Xi para acelerar y aumentar las compras de Pekín de productos estadounidenses durante la llamada, y que el líder chino había estado "más o menos de acuerdo".

Un comerciante dijo que China compró unos 12 cargamentos, mientras que otro estimó el volumen entre 10 y 15. Cada cargamento tiene entre 60.000 y 65.000 toneladas métricas.

Todos los cargamentos están programados para ser embarcados en enero en terminales de la costa estadounidense del golfo de México, dijeron las fuentes el miércoles.

Las compras se producen a pesar de que la soja estadounidense tiene un precio superior al de los suministros brasileños.

China pagó alrededor de US$2,3 por bushel por encima del contrato de futuros de enero de Chicago por los envíos desde las terminales del golfo de México y una prima de US$2,2 por bushel desde los puertos del Pacífico, muy por encima de los precios de la soja brasileña, que están alrededor de US$1,8 por bushel por encima de los futuros de enero CBOT, dijeron los operadores.

"Los compradores comerciales seguirán evitando las importaciones de soja estadounidense, ya que los precios siguen siendo más altos que los de la soja brasileña. A estos niveles, los márgenes de trituración no son financieramente viables", dijo Johnny Xiang, fundador de AgRadar Consulting, con sede en Pekín.

China, que había evitado en gran medida la soja estadounidense durante meses ante un tenso enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín, ha incrementado sus compras recientemente tras las conversaciones mantenidas a finales de octubre entre los líderes de ambos países en Corea del Sur.

El comprador estatal de grano COFCO ha liderado las compras, reservando casi 2 millones de toneladas de soja estadounidense desde finales de octubre, según datos del Departamento de Agricultura estadounidense.

Los recientes acuerdos siguen estando muy por debajo de los 12 millones de toneladas anunciados por la Casa Blanca.

Sin embargo, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo el martes que las compras chinas de soja estadounidense van "justo según lo previsto", citando un acuerdo para que Pekín compre 87,5 millones de toneladas del producto estadounidense en los próximos tres años y medio.

(Información de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; edición de Tom Hogue y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)