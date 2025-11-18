China compra soja de EEUU tras su promesa a Trump, pero a un alto precio, según operadores

Por Karl Plume

CHICAGO, 18 nov (Reuters) - China compró al menos 14 cargamentos de soja estadounidense el lunes, dijeron dos operadores con conocimiento de los acuerdos, su mayor compra desde al menos enero y la más significativa desde una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en octubre.

China está comprando soja estadounidense para cumplir con las promesas que hizo a Washington en la cumbre comercial en Busan, Corea del Sur, a pesar de que los cargamentos tienen un precio más alto que las ofertas brasileñas competidoras, dijeron dos operadores en Asia.

"Esta mayor ronda de compras de soja estadounidense ya no es un gesto de buena voluntad, sino una manifestación del compromiso de China con las condiciones de Busan", dijo un comerciante de Singapur.

La comercializadora de grano estatal china COFCO compró al menos 840.000 toneladas métricas para su envío en diciembre y enero, dijeron a Reuters los dos operadores con conocimiento de los acuerdos.

Ocho de los buques en diciembre y enero terminales de la costa estadounidense del golfo de México, mientras que el resto en enero, según un operador. Un segundo comerciante estimó que alrededor del 75% de las ventas eran para embarque en el golfo de México y el resto desde los puertos.

El total de ventas puede ser mayor si se cierran más acuerdos, según los operadores.

COFCO no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

Los cuatro operadores declinaron dar su nombre debido a la sensibilidad del asunto en el mercado.

La Casa Blanca dijo que China había acordado comprar 12 millones de toneladas métricas de soja de US$ este año, pero sólo un pequeño volumen de ventas se había producido antes del lunes.

China importó casi 27 millones de toneladas de soja estadounidense el año pasado, según datos del Gobierno estadounidense.

Los operadores asiáticos estimaron que COFCO pagó entre US$2,35 y US$2,40 por bushel por encima del contrato de enero de Chicago por los envíos desde las terminales del golfo de México y una prima de entre US$2,15 y US$2,20 por bushel desde los puertos, muy por encima de los precios de la soja brasileña de nueva cosecha, que rondan los US$1,25 por bushel por encima de los futuros CBOT.

